बिहार बदलाव यात्रा तहत दरभंगा के जाले पहुंचे PK, शिक्षा और रोजगार को बताया सबसे बड़ा मुद्दा
दरभंगा जिले के जाले विधानसभा में जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने अब तक अनाज, मंदिर और बिजली के लिए वोट दिया है, लेकिन कभी अपने बच्चों की पढ़ाई और रोजगार के लिए नहीं.

Sep 20, 2025, 05:00 PM IST

जाले में PK की बिहार बदलाव यात्रा
दरभंगा जिले के जाले विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर पहुंचे. यहां उन्होंने बिहार बदलाव सभा को संबोधित करते हुए जनता से सीधा संवाद किया. PK ने स्पष्ट किया कि वे वोट मांगने नहीं आए हैं बल्कि लोगों को जागरूक करने आए हैं ताकि वे सही मुद्दों पर मतदान करें.

प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले 40 साल कांग्रेस, 10 साल लालू प्रसाद और अब 20 साल से नीतीश कुमार सत्ता में हैं, लेकिन बिहार की हालत नहीं बदली. उन्होंने कहा कि लोग अब तक अनाज, मंदिर और बिजली जैसे मुद्दों पर वोट देते आए हैं, लेकिन कभी बच्चों की पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट नहीं दिया. यही वजह है कि बिहार के युवा आज भी पलायन करने को मजबूर हैं.

PK ने लोगों से कहा कि वोट किसी जात, धर्म या दल के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चों की पढ़ाई और नौकरी के लिए देना चाहिए. उन्होंने कहा कि बिहार की लड़कियों के पास चप्पल नहीं है, बच्चों के पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, अस्पतालों में इलाज की सुविधा नहीं है. जब तक लोग इन मूल मुद्दों को लेकर वोट नहीं करेंगे, तब तक हालात नहीं बदलेंगे.

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर भी सवाल उठाए. PK ने कहा कि बिहार में लोग वोट देते हैं, लेकिन फैक्ट्रियां गुजरात में लगती हैं. अगर बिहार के वोटर इसी तरह सोचेंगे तो यहां के बच्चे मजदूरी करने दूसरे राज्यों में ही जाएंगे.

प्रशांत किशोर ने मुस्लिम समाज से कहा कि नेताओं के बहकावे में न आकर अपने बच्चों की शिक्षा और तरक्की के लिए वोट करें. उन्होंने कहा कि वोट मांगने नहीं आए हैं, लेकिन लोगों को यह सिखाने आए हैं कि असली बदलाव तभी होगा जब वोट शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर दिया जाएगा.

इनपुट- सुन्दरम

ये भी पढ़ें- इन विधानसभा सीटों पर जीतन राम मांझी की पार्टी चुनावी तैयारी में जुटी, दिया ये संकेत

दरभंगा के जाले पहुंचे PK, शिक्षा और रोजगार को बताया सबसे बड़ा मुद्दा
