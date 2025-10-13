PK Effect: ओबीसी- 38 तो मुसलमान- 21, प्रशांत किशोर आखिरकार किसका गेम बिगाड़ेंगे?

PK Effect: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी ने आज (सोमवार, 13 अक्टूबर) अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी. इस सूची में 65 उम्मीदवारों के नाम हैं. इससे पहले जन सुराज ने उम्मीदवारों की पहली सूची में 51 प्रत्याशियों का ऐलान किया था. टिकट वितरण में पीके ने सोशल इंजीनियरिंग का विशेष ख्याल रखा है. पीके ने मुसलमान, यादव, पासवान, ब्राह्मण, राजपूत, महादलित और पिछड़े वर्ग से उम्मीदवार उतारकर पारंपरिक राजनीति को चुनौती देने की रणनीति अपनाई है. दूसरी लिस्ट जारी करते हुए पीके ने साफ कहा कि वह अपने वादे को पूरा करेंगे. बिहार के इतिहास में पहली बार कोई दल अतिपिछड़ा समाज को एक तिहाई सीट दे रहा है.

पीके ने पहली लिस्ट में 7 अनुसूचित जाति, 17 अति पिछड़ों, 11 पिछड़े, 8 अल्पसंख्यक और 8 सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स को टिकट दिया था. वहीं दूसरी लिस्ट में अल्पसंख्यक समाज को 14 सीटें मिली हैं, जबकि ईबीसी समाज के 10 लोगों को टिकट दी गई है. पहली लिस्ट में 51 और दूसरी लिस्ट में 65 नाम के साथ अब तक कुल 116 सीटों से प्रत्याशियों के नाम का एलान हो चुका है. दूसरी लिस्ट जारी करते हुए पीके ने कहा कि आज जारी सूची में 21 OBC समाज में लोगो का नाम हैं. वहीं अबतक 21 मुसलमानों को टिकट मिल चुका है. पीके ने कहा कि पहली लिस्ट में 7 सीटें दी गई थीं और 14 सीटें दी जा रही हैं.

पीके ने अभी तक जाति आधारित सामाजिक समीकरण को काफी सटीकता से साधा है. उन्होंने 21 मुसलमानों को टिकट देकर अगर राजद के MY वोटबैंक में सेंधमारी की कोशिश की है, तो उनके टारगेट पर नीतीश कुमार का वोटर भी है. बता दें कि बिहार में अति पिछड़ों की आबादी लगभग 36 फीसदी मानी जाती है. नीतीश कुमार की जेडीयू की अति पिछड़ों पर अच्छी पकड़ मानी जाती है. यह वर्ग ऐतिहासिक रूप से नीतीश कुमार की जेडीयू का सबसे वफादार वोट बैंक रहा है, जिसने उन्हें सुशासन बाबू की छवि बनाने में मदद की है. अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि पीके आखिरकार किसका गेम बिगाड़ते हैं.

