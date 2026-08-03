/बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने दर्ज की बड़ी जीत, बीजेपी के नीरज सिन्हा को 19,324 वोटों से हराया

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बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया है. 31वें और अंतिम राउंड की मतगणना पूरी होने के बाद जन सुराज पार्टी के संस्थापक और उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने 19,324 वोटों के अंतर से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नीरज कुमार सिन्हा को हराया है. दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के नीरज सिन्हा को 44,827 वोट मिले, जबकि राजद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 14,273 वोट मिले हैं.
बीजेपी के गढ़ में जन सुराज का बड़ा धमाका
बांकीपुर विधानसभा सीट काफी वक्त से बीजेपी की मजबूत गढ़ मानी जाती रही है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई इस सीट पर पार्टी ने नीरज सिन्हा को अपना प्रत्याशी बनाया था. हालांकि, शुरुआती राउंड की मतगणना से ही जन सुराज के प्रशांत किशोर ने जो बढ़त बनानी शुरू की, वह आखिरी राउंड तक लगातार बढ़ती चली गई. 31वें और अंतिम राउंड की मतगणना पूरी होने के बाद प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की.
तीसरे नंबर पर खिसका राजद
वहीं, इस चुनाव में राजद का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा. राजद उम्मीदवार रेखा गुप्ता महज 14,273 वोटों पर सिमट कर तीसरे स्थान पर रहीं. चुनाव नतीजों ने यह साफ संकेत दिया है कि बांकीपुर के मतदाताओं ने पारंपरिक गठबंधनों से हटकर प्रशांत किशोर के जन सुराज विकल्प पर भरोसा जताया है.
बांकीपुर का सामाजिक और सियासी ताना-बाना
बांकीपुर विधानसभा सीट को बीजेपी की पारंपरिक सीट मानी जाती रही है. यहां शहरी आबादी है, जो ज्यादातर साक्षर और मध्य वर्ग वाला है. ऐसे में यहां तीसरे विकल्प के रूप में खुद को स्थापित करना प्रशांत किशोर के लिए आसान नहीं था. प्रशांत किशोर ने यहां के कोर-अर्बन मुद्दों- जैसे जलजमाव, ट्रैफिक, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और युवाओं के अवसर को सीधे चुनावी अभियान का हिस्सा बनाया.
'जन सुराज' की रणनीति
इस उपचुनाव में टीम प्रशांत किशोर ने युवाओं पर अपना फोकस केंद्रित किया. बांकीपुर में जो पहले धारणा बन रही थी कि कोई बीजेपी और महागठबंधन का विकल्प नहीं बन सकता, उस पर करारी चोट की. वे खुद एक विकल्प के रूप में पेश हुए और जनता की भावनाओं को कुरेदकर उनके जख्मों पर आश्वासन का मरहम लगाकर अपनी ओर वोट बटोरने में कामयाब हो गए.