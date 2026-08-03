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बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने दर्ज की बड़ी जीत, बीजेपी के नीरज सिन्हा को 19,324 वोटों से हराया

Bankipur By-Election: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव मे 31वें राउंड के बाद प्रशांत किशोर ने धमाकेदार जीत दर्ज की. उन्होंने 19,324 वोटों के बड़े अंतर से बीजेपी के नीरज सिन्हा को हराया. वहीं, राजद की रेखा गुप्ता तीसरे नंबर रहीं.

Written ByShailendra
Published: Aug 03, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 09:10 PM IST
बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने दर्ज की बड़ी जीत, बीजेपी के नीरज सिन्हा को 19,324 वोटों से हराया
Image Credit: (File Photo) बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने दर्ज की बड़ी जीत

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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