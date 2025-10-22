Advertisement
Bihar Chunav 2025: जन सुराज के तीन प्रत्याशी हुए 'रणछोड़ दास', चुनावी जंग से पहले ही मैदान छोड़कर भागे

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: प्रशांत किशोर के तीन सिपाही- अखिलेश कुमार उर्फ मुतूर साव, डॉ. शशि शेखर सिन्हा और डॉ. सत्य प्रकाश तिवारी ने आखिरी समय में मैदान छोड़ दिया. इस कारण से अब जन सुराज केवल 240 सीटों पर चुनाव लड़ रही है.

Jan Suraaj Party Candidates: बिहार चुनाव से पहले जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को उस वक्त तगड़ा झटका लगा, जब उनकी जन सुराज पार्टी के तीन सिपाही जंग के मैदान से पीठ दिखाकर भाग गए. पीके पिछले 3 साल से जमीनी स्तर पर मशक्कत कर रहे हैं. बिहार चुनाव से पहले उन्होंने गांव-गांव घूमकर जनता की नब्ज पकड़ी और फिर उसी के हिसाब से अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन उनके प्रत्याशियों ने मैदान ही छोड़ दिया. उन्होंने यह काम भी बिल्कुल अंतिम समय में किया. इस कारण से अब जन सुराज कुल 240 सीट पर ही चुनाव लड़ रही है. पीके के तीनों 'रणछोड़ दास' नेताओं की अब काफी चर्चा हो रही है. अब पीके खुद उन्हें भगोड़ा बता रहे हैं. आइए जानते हैं कौन हैं जन सुराज के वो तीनों नेता.

अंतिम समय में पीके को धोखा देने वाले नेताओं के नाम हैं-  अखिलेश कुमार उर्फ मुतूर साव, डॉ. शशि शेखर सिन्हा और डॉ. सत्य प्रकाश तिवारी. बता दें कि पीके ने अखिलेश कुमार उर्फ मुतूर साव को दानापुर सीट से जन सुराज का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो अंतिम समय तक अपना नामांकन दाखिल नहीं कर सके. इसके अलावा गोपालगंज में डॉ. शशि शेखर सिन्हा ने नामांकन दाखिल करने के बाद अपना नाम वापस ले लिया. इसी तरह से ब्रह्मपुर सीट से जन सुराज के उम्मीदवार डॉ. सत्य प्रकाश तिवारी ने तीन दिनों तक प्रचार करने के बाद अपना नामांकन वापस ले लिया. पीके का दावा है कि बीजेपी उनकी पार्टी के प्रत्याशियों पर दबाव बना रही है. पीके ने कहा कि बीजेपी नेता उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को धमकी देकर बैठने पर मजबूर कर रहे हैं. पीके ने तो मुतूर साव का अपहरण किए जाने का दावा किया.

दानापुर से जन सुराज के प्रत्याशी अखिलेश कुमार उर्फ मुतूर साव के नामांकन को लेकर बड़ा ड्रामा देखने को मिला था. फूलों से सजाई गई दो गाड़ियां तैयार थीं और कार्यकर्ता पार्टी की टोपी, पट्टा और झंडा लेकर मौजूद थे, लेकिन अखिलेश कुमार नहीं पहुंचे. कार्यकर्ता उन्हें फोन करने की कोशिश करते रहे, लेकिन पता चला कि वह मंदिर गए हैं. इसके बाद उनका फोन भी स्विच ऑफ हो गया. गोपालगंज जिले के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. शशि शेखर सिन्हा को पीके ने टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा था. अंतिम समय में उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया. पीके ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने डरा धमका कर नामांकन वापस कराया है, जबकि डॉ शशि शेखर सिन्हा ने कहा कि 76 साल की उम्र में चुनावी दौड़-धूप उनसे नहीं हो पा रही थी. जिसकी वजह से स्वेच्छा से उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है. वहीं डॉ सत्य प्रकाश तिवारी ने बीजेपी से विद्रोह करके प्रशांत किशोर को ज्वाइन किया था. पीके ने उन्हें ब्रह्मपुर से टिकट भी दी, लेकिन आखिरी समय में वह भी पीछे हट गए. 

