Bihar Chunav 2025: जन सुराज ने 51 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम किया घोषित, देखें लिस्ट

Jan Suraj First Candidates List: प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज की तरफ से प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है. पहली लिस्ट में 51 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं. जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जिस वर्ग में जितने लोग हैं उस हिसाब से लिस्ट बनाया गया है. 17 सीट पर अतिपिछड़ा, 11 पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार 8 अल्पसंख्यक समाज के उम्मीदवार 7 सुरक्षित उम्मीदवार हैं.

वाल्मीकिनगर से दीर्घ नारायण प्रसाद लौरिया सुनील कुमार, हरिसिद्धि से अवदेश राम, बेनीपट्टी से मोहम्मद परवेज़. पूर्णिया बाईसी से शाहनवाज आलम, सहरसा से किशोर कुमार मुन्ना, सिमरी बख्तियारपुर से सुरेंद्र यादव और दरभंगा से आरके मिश्रा, केवटी से बिलटू साहनी. मीनापुर से तेज नारायण साहनी, मुजफ्फरपुर से अमल कुमार दास, गोपालगंज से डॉ शशि शेखर सिंहा, भोरे से प्रीति किन्नर, रघुनाथपुर से राहुल कीर्ति सिंह. दरौंदा से सत्येंद्र कुमार यादव, मांझी से यदुवंश गिरी, छपरा से जयप्रकाश सिंह, सोनपुर से चंदन लाल मेहता.

कल्याणपुर से रामबालक पासवान, मोरवा से जागृति ठाकुर जो की कर्पूरी के परिवार से हैं. खगड़िया से जयंती पटेल, बेलदौर से गजेंद्र कुमार निषाद, परबत्ता से विनय कुमार वरुण, बेलहर से बृजकिशोर पंडित. बिहार शरीफ से दिनेश कुमार नालंदा से कुमार पूनम शर्मा. कुम्हरार से केसी सिन्हा और आरा से विजय कुमार गुप्ता, करगहर से रितेश पांडेय. इमामगंज से डॉ अजीत कुमार, बोधगया से लक्ष्मण मांझी को जनसुराज ने अपना प्रत्याशी बनाया है.

