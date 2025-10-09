वादे पर खरे उतरते दिख रहे प्रशांत किशोर, जन सुराज की पहली लिस्ट में 7 मुस्लिम प्रत्याशियों का नाम शामिल

Jun Suraj Candidates List: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने 9 अक्टूबर दिन गुरुवार को अपने 51 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. हालांकि, पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का नाम इस पहली लिस्ट में शामिल नहीं है, जिससे उनके चुनाव लड़ने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। इसके अलावा जन सुराज ने प्रत्याशियों के चयन करते समय जाति का भी पूरा ध्यान रखा है. वहीं, पहली लिस्ट में 7 मुस्लिमों को अपना कैंडिडेट बनाया है.

वादा पूरा करते दिख रहे प्रशांत किशोर!

प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने कोचाधामन सीट से अबू अफ्फान फारूकी, सिकटी से रघीब बबलू, बेनीपट्टी से मोहम्मद परवेज आलम, अमौर से अफरोज आलम, महिशी से शमीम अख्तर, दरभंगा रूरल से शोएब खान और बैसी से मोहम्मद शहनवाज आलम को अपना कैंडिडेट बनाया है.

जन सुराज की लिस्ट में प्रमुख नाम

पहली लिस्ट में भोजपुरी गायक रितेश पांडेय को करगहर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है. इसके अलावा प्रसिद्ध गणितज्ञ केसी सिन्हा को पटना की कुम्हरार सीट से टिकट मिला है. महिला उम्मीदवारों में लता सिंह को अस्थावां और जागृति ठाकुर को मोरवा सीट से मौका दिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

देखें लिस्ट

वाल्मीकिनगर से दीर्घ नारायण प्रसाद लौरिया सुनील कुमार, हरिसिद्धि से अवदेश राम, बेनीपट्टी से मोहम्मद परवेज़. पूर्णिया बाईसी से शाहनवाज आलम, सहरसा से किशोर कुमार मुन्ना, सिमरी बख्तियारपुर से सुरेंद्र यादव और दरभंगा से आरके मिश्रा, केवटी से बिलटू साहनी. मीनापुर से तेज नारायण साहनी, मुजफ्फरपुर से अमल कुमार दास, गोपालगंज से डॉ शशि शेखर सिंहा, भोरे से प्रीति किन्नर, रघुनाथपुर से राहुल कीर्ति सिंह. दरौंदा से सत्येंद्र कुमार यादव, मांझी से यदुवंश गिरी, छपरा से जयप्रकाश सिंह, सोनपुर से चंदन लाल मेहता.

कल्याणपुर से रामबालक पासवान, मोरवा से जागृति ठाकुर जो की कर्पूरी के परिवार से हैं. खगड़िया से जयंती पटेल, बेलदौर से गजेंद्र कुमार निषाद, परबत्ता से विनय कुमार वरुण, बेलहर से बृजकिशोर पंडित. बिहार शरीफ से दिनेश कुमार नालंदा से कुमार पूनम शर्मा. कुम्हरार से केसी सिन्हा और आरा से विजय कुमार गुप्ता, करगहर से रितेश पांडेय. इमामगंज से डॉ अजीत कुमार, बोधगया से लक्ष्मण मांझी को जनसुराज ने अपना प्रत्याशी बनाया है.

यह भी पढ़ें: उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होते ही जन सुराज कार्यालय में समर्थकों का भारी हंगामा

बता दें कि प्रशांत किशोर ने ऐलान किया था कि बिहार विधानसभा चुनाव में वह जन सुराज पार्टी से 40 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगे. जन सुराज ने अपनी पहली लिस्ट में इस बात को साबित करती हुईं नजर आ रही है.

यह भी पढ़ें: Bihar Chunav 2025: जन सुराज ने 51 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम किया घोषित

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!