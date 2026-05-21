Prashant Kishor: क्या प्रशांत किशोर ने संन्यास ले लिया, घर छोड़ आश्रम क्यों हुए शिफ्ट? जानें कारण

Prashant Kishor News: जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर मीडिया को जब से बिहार विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, तभी से वह मीडिया से दूरी बनाकर रख रहे हैं. अब वह एक बार फिर से मीडिया के सामने और आते ही आश्रम में शिफ्ट होने की जानकारी दी. पीके ने मीडिया को बताया कि उन्होंने पटना में स्थित अपना घर छोड़ दिया है और अब वह एक आश्रम में रहेंगे. पीके ने कहा कि उन्होंने अपना आवास छोड़कर पटना के बिहटा में बने जन सुराज के आश्रम में शिफ्ट कर लिया है. उन्होंने कहा कि जब तक बिहार में बदलाव नहीं हो जाता, तब तक वे वहीं रहेंगे. जहां तक सरकार की बात है, तो अभी सिर्फ नेताओं का चेहरा बदला है, लेकिन बिहार की समस्याएं वहीं की वहीं बनी हुई हैं.

पूर्व सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए पीके ने आगे कहा कि बिहार चुनाव में जो मुख्यमंत्री का चेहरा थे, वे खुद पलायन कर गए, लेकिन पलायन की समस्या में कोई बदलाव नहीं आया है. जन सुराज के संस्थापक ने आगे कहा कि चुनाव से पहले बिहार के युवाओं को एक करोड़ नौकरी देने का वादा किया गया था, लेकिन छह महीने बीत जाने के बाद भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया. उन्होंने कहा कि यहां के युवाओं और छात्रों पर लाठी चलाने की जो परिपाटी रही है, वह भी नहीं बदली.

पीके ने कहा कि जन सुराज हमेशा से यह कहता रहा है कि नेताओं ने अपने बच्चों के भविष्य की चिंता पहले से कर रखी है. उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि नेता का बेटा चाहे पढ़ा-लिखा हो या अनपढ़, वही आगे बढ़ेगा, जबकि बिहार के पढ़े-लिखे युवा संघर्ष करने के बावजूद बेरोजगार व मजदूर बने रहेंगे. प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोगों को वोट डालते वक्त अपने बच्चों के भविष्य के बारे में जरूर सोचना चाहिए. उन्हें प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश कुमार या लालू प्रसाद जैसे नेताओं के बहकावे में नहीं आना चाहिए और न ही उन्हें 10 हजार रुपये के लिए अपना वोट बेचना चाहिए. लोगों को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. हमें खाद के बड़े संकट का भी सामना करना पड़ सकता है. अब तक किसान कालाबाजारी की शिकायत करते थे, अब उन्हें तो खाद मिलेगी ही नहीं.

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सीएम सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए पीके ने कहा कि बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, लेकिन इसके मुख्यमंत्री 25 एकड़ के आवास में रहते हैं. जरा सोचिए कि इसके बगीचों के रखरखाव में कितना खर्च आता होगा. अब हमें सुनने में आ रहा है कि चौधरी इस परिसर को और बड़ा करने की योजना बना रहे हैं, जिसके लिए वे उस बंगले को भी मुख्यमंत्री आवास में मिला देंगे, जिसमें वे उपमुख्यमंत्री के तौर पर रहते थे.