/बांकीपुर उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, केसी सिन्हा समेत जन सुराज के कई नेताओं ने ज्वाइन की BJP

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बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा है. पीके के सहयोगी रहे बिट्टू सिंह और केसी सिन्हा ने जन सुराज छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है. केसी सिन्हा और बिट्टू सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाने के लिए पटना में स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने सभी नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई. बता दें कि बीजेपी ज्वाइन करने वाले बिट्टू सिंह को प्रशांत किशोर ने दीघा विधानसभा सीट से जन सुराज पार्टी का प्रत्याशी बनाया था.
बिट्टू सिंह की पत्नी विनीता बिट्टू सिंह मेयर का चुनाव लड़ चुकी हैं. उन्होंने भी आज बीजेपी का दामन थाम लिया. इतना ही नहीं मनेर विधान सभा प्रत्याशी रह चुके गोपाल सिंह ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली. वहीं, कुम्हरार विधानसभा से जन सुराज के प्रत्याशी रहे केसी सिन्हा भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं. सभी को बीजेपी का पटका पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई गई.
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