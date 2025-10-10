'मुझे न्याय चाहिए', ज्योति सिंह से मिले प्रशांत किशोर बोले पवन सिंह मेरे अच्छे दोस्त

Jyoti Singh: भोजपुरी पावरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने शुक्रवार (10 अक्टूबर) को पटना में जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर से मुलाकात की. मुलाकात के बाद ज्योति सिंह ने कहा कि मैं चाहती हूं कि जो मेरे साथ हुआ वह किसी और महिला के साथ ना हो. तो वही, प्रशांत किशोर ने कहा कि किसी भी पारिवारिक मामले में जनसुराज की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन सुरक्षा के मामले में जनसुराज पूरी तरह से आपके साथ खड़ा रहेगा.

'मैं अपने भाई के पास आई हूं मुझे न्याय चाहिए'

भोजपुरी गायक-अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद कहा, 'यहां पर मैं चुनाव लड़ने के लिए या टिकट के लिए नहीं आई हूं. मैं अपने भाई के पास आई हूं मुझे न्याय चाहिए. मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वह किसी और महिला के साथ ना हो. मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूं जिनके साथ यह अन्याय हो रहा है. बस इसलिए मैं प्रशांत किशोर से मिलने आई हूं. यहां पर चुनाव को लेकर या टिकट को लेकर कोई बात नहीं हुई है.'

'यह उनका पारिवारिक मामला'

तो वहीं, जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने ज्योति सिंह से मुलाकात के बाद कहा, 'ज्योति सिंह यहां बिहार की महिला के तौर पर आई हैं. इनकी बातों को हम लोगों ने सुना है. सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं की है. उन्होंने बस अपनी यह बात रखी है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उसमें यह चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ है कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ ऐसा ना हो. यह चाहती हैं कि उन्हें जनसुराज से मदद मिले.

'पवन सिंह भी हमारे मित्र हैं'

उन्होंने आगे कहा कि किसी भी पारिवारिक मामले में जनसुराज की कोई भूमिका नहीं है लेकिन सुरक्षा के मामले में जनसुराज पूरी तरह से आपके साथ खड़ा रहेगा. पवन सिंह भी हमारे मित्र हैं, यह उनका पारिवारिक मामला है और इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं. मेरी ये सामाजिक जिम्मेदारी है कि मैं इनसे मुलाकात करूं और इनकी बात सुनूं. बिहार की कोई भी महिला, शहरी या अन्य व्यक्ति यदि उसे लगता है कि हमारे सामने अपनी बात रखने से उसे मदद मिल सकती है तो हम सुनने के लिए तैयार हैं.'