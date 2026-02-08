Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3102240
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'प्रशांत किशोर कभी नीतीश कुमार नहीं बन सकते', बिहार में जन सुराज पार्टी की यात्रा पर जदयू का तंज

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर राज्य में यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं. प्रशांत किशोर की यात्रा पर जदयू ने कसते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार का विकल्प बनना प्रशांत किशोर जैसे नेताओं के बस की बात नहीं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Feb 08, 2026, 01:13 PM IST

Trending Photos

'प्रशांत किशोर कभी नीतीश कुमार नहीं बन सकते', बिहार में जन सुराज पार्टी की यात्रा पर जदयू का तंज
'प्रशांत किशोर कभी नीतीश कुमार नहीं बन सकते', बिहार में जन सुराज पार्टी की यात्रा पर जदयू का तंज

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव में शून्य पर सिमटी जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर फिर से राज्य में यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं. इससे पहले, सत्ताधारी पार्टी जदयू ने तंज कसते हुए कहा है कि प्रशांत किशोर कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे नहीं बन सकते हैं. प्रशांत किशोर की यात्रा पर जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, "बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसी लंबी लकीर खींची है कि उनका विकल्प बनना प्रशांत किशोर जैसे नेताओं के बस की बात नहीं." राजीव रंजन ने कहा कि प्रशांत किशोर के पास काफी समय है, लेकिन चुनाव के समय खूब हंगामा मचाया था, फिर भी शून्य पर निपट गए. वे आगे भी यही कोशिश कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ तेजस्वी यादव की टिप्पणी पर भी राजीव रंजन ने जवाब दिया. उन्होंने कहा, "लालू यादव का नाम अनेक घोटालों में शामिल है. अगर नेता बनने के लिए घोटालेबाज होना जरूर है, तो निसंदेह लालू प्रसाद यादव बहुत बड़े नेता हैं. लेकिन जनता के दुख दर्द, उनकी समस्या को जानने वाला क्यों व्यक्ति है तो वह नीतीश कुमार हैं. उन्होंने राज्य को 'विकसित बिहार' बनने की ओर अग्रसर किया है." उन्होंने आगे कहा, "बिहार में पिछली बार राजद के सबसे बड़ी पार्टी बनने पर तेजस्वी यादव के सामने अवसर था कि वे विनम्र बनें, अहंकार त्यागकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच भरोसा बनाएं, लेकिन वे विफल रहे और वर्तमान में उनकी पार्टी महज 25 सीटों वाली पार्टी है. राजद के अंदर गहरी उदासीनता का प्रभाव है. परिवार के अंदर भी विवाद है. इसलिए तेजस्वी यादव के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं है."

यह भी पढ़ें: पप्पू यादव की अब कैसी है तबीयत, देखें मेडिकल रिपोर्ट में क्या निकला?

Add Zee News as a Preferred Source

नितिन नवीन के पटना दौरे पर जदयू प्रवक्ता ने कहा, "यह बिहार के लिए एक बड़ा अवसर है. राज्य के लोग गर्व महसूस करते हैं कि भाजपा की स्थापना के 45 साल पूरे हो जाएंगे और पहली बार कोई बिहार का नेता दुनिया की इस सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बना है." उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा और एनडीए दोनों को नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने का लाभ बिहार में मिलेगा. भारत-अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की प्रशंसा करते हुए जदयू प्रवक्ता ने कहा, "इस ट्रेड डील से भारत का काफी लाभ हुआ है और व्यापारिक जगत की जो अनिश्चितताएं हैं, उस पर विजय पाने का यह एक बड़ा अवसर भारत के पक्ष में है. हमारा अमेरिका के साथ जो कारोबार है, व्यापारिक साझेदारी लगभग 86 अरब डॉलर की पिछले वित्तीय वर्ष में रही है." राजीव रंजन ने कहा किइस समझौते के हिसाब से 46 अरब डॉलर की जो सामग्री है, उस पर शून्य टैरिफ होगा और बाकी लगभग 30 अरब डॉलर की सामग्री पर 18 प्रतिशत का टैरिफ है. यह भारत के पक्ष में है.

-आईएएनएस

TAGS

Prashant Kishornitish kumarJDU

Trending news

Prashant Kishor
'प्रशांत किशोर कभी नीतीश कुमार नहीं बन सकते', जन सुराज की यात्रा पर जदयू का तंज
Bihar cricket Team
बिहार क्रिकेट टीम का सीके नायडू ट्रॉफी के फाइनल में जलवा, नागालैंड को दी करारी हार
Jharkhand Municipal Elections
झारखंड नगर निकाय चुनाव में बज रहा सियासी परिवारवाद का डंका
Darbhanga News
दरभंगाः मासूम से रेप-हत्या केस में बड़ा बवाल, पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने की लाठीजार्च
Vaishali news
वैशाली में दहेज की बलि चढ़ी नवविवाहिता, गला दबाकर निर्मम हत्या... ससुराल वाले फरार
Pappu Yadav
पप्पू यादव की अब कैसी है तबीयत, देखें मेडिकल रिपोर्ट में क्या निकला?
patna news
Patna News: अब पटना में भी होगा 'वर्ल्ड क्लास' क्रूज टर्मिनल, पर्यटन को लगेंगे पंख
Saharsa news
Saharsa News: कीटनाशक पीने वाले 4 दोस्तों में से तीसरे की भी मौत, गांव में पसरा मातम
Darbhanga Caste Conflict
8 पासवान परिवारों को मिले ₹6.64 लाख, घर-दुकान में तोड़फोड़ का भी मिलेगा मुआवजा
patna news
Patna News: पटना में इस साल खुलेंगे 24 नए CNG स्टेशन, लंबी लाइनों से मिलेगा छुटकारा