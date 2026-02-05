ब्रेकिंग न्यूज

Bihar Politics: बिहार चुनाव रद्द कराने के लिए SC पहुंची प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी, कल हो सकती है याचिका पर सुनवाई

प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी ने 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव को रद्द करने की मांग की है. जन सुराज ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि बिहार चुनाव के दौरान एनडीए सरकार ने गैरकानूनी तरीके अपनाए, इसलिए चुनाव रद्द करके दोबारा से कराए जाएं. याचिका में कहा गया है कि राज्य में जब आदर्श आचार संहिता लागू थी, तब महिला वोटरों को 10 हजार रुपये सीधे ट्रांसफर किए गए. उस वक्त ऐसे कदम को गैरकानूनी माना जाए. जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट कल यानी शुक्रवार (6 फरवरी) को इस याचिका पर सुनवाई कर सकता है...