Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3098879
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Trending Photos

बिहार चुनाव रद्द कराने की मांग
ब्रेकिंग न्यूज

Bihar Politics: बिहार चुनाव रद्द कराने के लिए SC पहुंची प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी, कल हो सकती है याचिका पर सुनवाई

प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी ने 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव को रद्द करने की मांग की है. जन सुराज ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि बिहार चुनाव के दौरान एनडीए सरकार ने गैरकानूनी तरीके अपनाए, इसलिए चुनाव रद्द करके दोबारा से कराए जाएं. याचिका में कहा गया है कि राज्य में जब आदर्श आचार संहिता लागू थी, तब महिला वोटरों को 10 हजार रुपये सीधे ट्रांसफर किए गए. उस वक्त ऐसे कदम को गैरकानूनी माना जाए. जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट कल यानी शुक्रवार (6 फरवरी) को इस याचिका पर सुनवाई कर सकता है...

ये खबर अभी-अभी आई है. और जानकारी मिलते ही खबर अपडेट की जाएगी। ताजा अपडेट जानने के लिए रिफ्रेश करें.

TAGS

Jan SuraajPrashant KishorBihar politics

Trending news

Darbhanga Caste Conflict
हरिनगर में शांति बहाली:जातीय हिंसा के बाद गांववालों ने की निर्दोषों को बचाने की मांग
Patna NEET Student Death Case
नीट छात्रा मामले में DGP बोले- शंभू हॉस्टल ने इन्फॉर्म नहीं किया, अब होगी कार्रवाई
Darbhanga News
दरभंगा जातीय विवादः 70 नामजद, गिरफ्तारी के डर से ब्राह्मणों ने छोड़ा गांव छोड़ा
Jharkhand news
होली पर घर आना आसान: सांसद रेल मंत्री को लिखा पत्र होली स्पेशल ट्रेनों की उठाई मांग
bihar chunav 2025
विधायकों के चुनावी खर्च का लेखा-जोखा: प्रचार वाहनों पर लुटाया सबसे ज्यादा पैसा
Nawada News
नवादा को जाम से मिलेगी मुक्ति: रेलवे क्रॉसिंग पर बनेगा रेल ओवर ब्रिज
Chatra News
पटना में 8 साल की बच्ची से रेप, चतरा से 15 साल की बच्ची रहस्यमय ढंग से लापता
Giridih news
बिना फिटनेस और इंश्योरेंस दौड़ रही थी स्कूल वैन, हादसे में 3 बच्चे घायल
Nawada News
नवादा में 2 ट्रक की भिड़ंत में एक चालक की दर्दनाक मौत, 10 किमी. तक लगा लंबा जाम
Bihar News
पटना-मधेपुरा कांड के बाद जागी सरकार: बदले गर्ल्स छात्रावास के नियम, शंभू हॉस्टल बंद!