प्रशांत किशोर की सियासी 'लैंडिंग क्रैश'! जन सुराज के उम्मीदवारों की 233 सीटों पर जमानत जब्त, नहीं बचा पाए अपनी जन्मभूमि

Prashant Kishor News: जन सुराज पार्टी ने 243 में से 238 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे. नतीजों के बाद जो तस्वीर सामने आई, वह पार्टी के लिए बेहद निराशाजनक रही. प्रशांत किशोर की पार्टी को बिहार विधानसभा के इस चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली.

Written By  Shailendra |Last Updated: Nov 16, 2025, 01:33 PM IST

प्रशांत किशोर (File Photo)
Prashant Kishor Political Landing Crash: चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) के लिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का रिजल्ट किसी 'सियासी क्रैश लैंडिंग' से कम नहीं है. तीन साल के जमीनी अभियान और जन सुराज (Jan Suraaj) पदयात्रा के बाद भी प्रशांत किशोर की पार्टी (JSP) बिहार की चुनावी दंगल में एक भी सीट नहीं जीत सकी और उनका खाता तक नहीं खुला. इतना ही नहीं जन सुराज पार्टी की 233 सीटों पर जमानत जब्त हो गई. वहीं, 115 सीटों पर तीसरे स्थान पर रही. यहां तक की प्रशांत किशोर अपनी जन्मभूमि करगहर में भी जीत हासिल नहीं करवा पाए.

पीके की पार्टी का यह है भयावह आंकड़ा 
जन सुराज पार्टी ने 243 में से 238 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे. नतीजों के बाद जो तस्वीर सामने आई, वह पार्टी के लिए बेहद निराशाजनक रही. प्रशांत किशोर की पार्टी को बिहार विधानसभा के इस चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली. चुनाव आयोग के नतीजों में वह जीरो पर रही. वहीं, जन सुराज पार्टी के कुल 238 उम्मीदवारों में से 233 सीटों पर प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा पाए.

35 सीटों पर खेल बिगाड़ा
हालांकि, जन सुराज अपना खाता नहीं खोल पाई, लेकिन उसने कई सीटों पर एनडीए और महागठबंधन का खेल बिगाड़ने का काम किया. आंकड़ों के अनुसार, कम से कम 35 विधानसभा क्षेत्रों में जन सुराज के उम्मीदवारों को मिले वोट जीत के अंतर से अधिक थे. इन सीटों में से 19 पर एनडीए ने और 14 पर महागठबंधन ने जीत दर्ज की.

जन्मभूमि पर भी नहीं बचा पाए साख पीके
प्रशांत किशोर की व्यक्तिगत साख को उनकी जन्मभूमि यानी गृह जिले रोहतास के करगहर विधानसभा क्षेत्र में भी बड़ा झटका लगा. यहां पर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पायी. पीके अपनी विधानसभा करगहर में पार्टी को सिर्फ 7.42 फीसदी वोट मिला है.

यह भी पढ़ें: लालू परिवार में कलह! बेटे के बाद बेटी भी बाहर, तेज प्रताप ने रोहिणी का किया समर्थन

जन सुराज को 68 सीटों पर NOTA से भी कम वोट मिले 
बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी को पूरे प्रदेश में 3.44 फीसदी मत मिले. वहीं, जनसुराज जिन 238 सीटों पर चुनाव लड़ी उनमें से 68 सीटों पर नोटा (NOTA) से भी कम मत मिले.

यह भी पढ़ें: 'किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी-बहन पैदा ना हो', रोहिणी आचार्य का भावुक पोस्ट

