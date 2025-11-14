अर्श पर या फिर फर्श पर: प्रशांत किशोर की एक बात तो सही साबित हो गई

Bihar Result 2025 Prashant Kishor Report Card: बिहार विधानसभा चुनाव, 2025 का रिजल्ट सामने आ गया है. सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा उभरी है तो प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई है. इस तरह वह वोटकटवा के रूप में उभरी है. पार्टी नेता प्रशांत किशोर न केवल अपनी पार्टी को जताने में विफल रहे हैं, बल्कि बिहार चुनाव को लेकर उनकी भविष्यवाणी भी फेल रही है. वे दावा करते आ रहे थे कि नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे. उनका यह भी कहना था कि यह नीतीश कुमार का अंतिम चुनाव है, लेकिन उनके सभी दावे और भविष्वाणियां बिहार चुनाव में फेल साबित हुईं और वे खुद अपनी पार्टी को एक भी सीट जीता पाने में विफल रहे. अब जबकि उनकी पार्टी को बिहार चुनाव में एक भी सीट हासिल होती नहीं दिख रही है तो उनकी कही एक बात याद आ रही है. राजनीति में ज्वाइन करने और अपनी पार्टी लांच करने के वक्त उन्होंने कहा था कि जनसुराज या तो अर्श पर रहेगी या फिर फर्श पर. आज जनसुराज पार्टी फर्श पर आ गई है. इस तरह से प्रशात किशोर की एक बात एकदम सच साबित हो गई है.

