'देश में 80% हिंदू हैं, बीजेपी को वोट मिले 36%', प्रशांत किशोर ने BJP को हराने के फॉमूले का कर दिया खुलासा

Bihar Politics: चुनावों में लगातार बीजेपी की हो रही जीत पर विपक्ष कई तरह से सवाल खड़े करता रहता है. इस बीच जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जी मीडिया से बातचीत में बीजेपी को हराने का फॉर्मूला का खुलासा कर दिया. प्रशांत किशोर ने बताया कि हमने बताया कि एमवाई समीकरण है, उसकी कोई न्यूट्रिलिटी नहीं है. अगर आपको भाजपा को हराना है तो 40 प्रतिशत हिंदू और 20 प्रतिशत मुसलमान का समीकरण बनाइए. अगर ये लोग राष्ट्रवादी मुस्लिम शक्तियों के साथ आ जाएं तो भाजपा को हराया जा सकता है. आजादी से पहले इसी फॉर्मूले से अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी गई थी.

प्रशांत किशोर ने बताया कैसे बीजेपी को हराएंगे

उन्होंने कहा कि देश में 80 प्रतिशत हिंदू हैं, भाजपा को वोट मिले 36 प्रतिशत. पांचवें क्लास का विद्या​र्थी भी बता देगा कि 80 प्रतिशत में से केवल 36 प्रतिशत वोट ही भाजपा को हासिल हो रहा है. भाजपा का एक भी वोट न टूटे, तब भी भाजपा को हराया जा सकता है.

बिहार में कांग्रेस का भविष्य पर क्या बोले प्रशांत किशोर, जानिए

वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार में कांग्रेस का भविष्य पर प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं दिखता है. कांग्रेस ने खुद तय किया है कि उसका भविष्य लालटेन से जुड़े. 13 दिन गाड़ी पर बैठकर राहुल गांधी घूमे, यदि यह मेहनत है तो मेहनत की परिभाषा बदल देनी चाहिए. राहुल गांधी 13 दिन बिहार में रहे, इसके लिए बिहार के लोगों को एहसान मान लेना चाहिए.

सीएम नीतीश ने मुस्लिम टोपी नहीं पहनी, इस पर क्या बोले पीके?

प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा के साथ हैं तो भाजपा के चाल चरित्र और चेहरे से प्रभावित होंगे. हालांकि अभी जो नीतीश जी कर रहे हैं, उसमें भाजपा का प्रभाव नहीं बता सकते. राष्ट्रगान के समय ताली बजाने लगते हैं. अभी उनकी जो स्थिति है, उसका कोई बहुत अधिक मतलब निकालकर उनकी सोच को परिभाषित करना समझदारी का काम नहीं है.

