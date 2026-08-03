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किसी अच्छे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएं, बांकीपुर के लोगों ने भाजपा को दिया स्पष्ट संदेश: प्रशांत किशोर

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि बांकीपुर की जनता ने स्पष्ट संदेश है कि ये बीजेपी नेतृत्व को यह समझना होगा कि बिहार को एक योग्य और सुशासन देने वाले मुख्यमंत्री की जरूरत है.

Written ByShailendra
Published: Aug 03, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 06:18 PM IST
किसी अच्छे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएं, बांकीपुर के लोगों ने भाजपा को दिया स्पष्ट संदेश: प्रशांत किशोर
Image Credit: (ANI) प्रशांत किशोर, संस्थापक, जनसुराज

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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