/किसी अच्छे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएं, बांकीपुर के लोगों ने भाजपा को दिया स्पष्ट संदेश: प्रशांत किशोर

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बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद प्रशांत किशोर ने क्षेत्र की जनता का आभार जताया है. अपनी जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया कि उनकी पहली प्राथमिकता बांकीपुर के मतदाताओं की तरफ से दिए गए भरोसे और आशीर्वाद का सम्मान करना है. रातों-रात चमत्कार नहीं, लेकिन 2-3 महीनों में बदलाव दिखेगा.
'बांकीपुर के लोगों के आशीर्वाद और भरोसे का सम्मान करना है'
जन सुराज चीफ प्रशांत किशोर ने कहा कि इस जीत के बाद हमारी पहली प्राथमिकता बांकीपुर के लोगों के आशीर्वाद और भरोसे का सम्मान करना है, जो उन्होंने हम पर दिखाया है. हम बांकीपुर को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे. आपको अगले दो से तीन महीनों में ये बदलाव दिखने लगेंगे. मैं बड़े-बड़े वादे नहीं करना चाहता. मेरे MLA बनने से बांकीपुर रातों-रात बेंगलुरु नहीं बन जाएगा, लेकिन आपको अगले दो से तीन महीनों में यहां कुछ सुधार जरूर दिखेंगे.
'बांकीपुर के लोगों ने बीजेपी लीडरशिप को साफ मैसेज दिया'
उन्होंने कहा कि बांकीपुर के लोगों ने बीजेपी लीडरशिप को साफ मैसेज दिया है कि प्लीज बिहार का मुख्यमंत्री किसी अच्छे इंसान को बनाइए. अगर भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी की जगह कुशवाहा समाज के किसी दूसरे नेता को लाना चाहती है, तो यह पूरी तरह से उनका फैसला है. हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जिसे भी चुना जाए, वह कुशवाहा समाज का काबिल और ईमानदार आदमी होना चाहिए.
बिहार का विकास होना चाहिए: प्रशांत किशोर
प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार को हर हाल में तरक्की करनी चाहिए. बिहार का विकास होना चाहिए. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतता है या कौन सी पार्टी सरकार बनाती है. यही डेमोक्रेसी है. चुनाव जीत और हार के बारे में होते हैं, वे आते-जाते रहते हैं. असल में जो मायने रखता है वह है बिहार का विकास.
बीजेपी के नीरज सिन्हा को प्रशांत किशोर ने हराया
बता दें कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने सूबे की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया है. अंतिम राउंड की वोटिंग पूरी होने के बाद जन सुराज पार्टी के संस्थापक और उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने 18,953 वोटों के अंतर से बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा को हरा कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की.