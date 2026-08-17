Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar-jharkhand politics
  • /प्रशांत किशोर ने विधायक के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली, कहा-विधानसभा का सदस्य बनना गर्व की बात

प्रशांत किशोर ने विधायक के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली, कहा-विधानसभा का सदस्य बनना गर्व की बात

Prashant Kishor: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सोमवार को विधायक पद की शपथ ली. विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने उन्हें शपथ दिलाई.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 17, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 01:46 PM IST
प्रशांत किशोर ने विधायक के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली, कहा-विधानसभा का सदस्य बनना गर्व की बात
Image Credit: प्रशांत किशोर, जन सुराज पार्टी के संस्थापक और विधायक

About the Author

Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गोपालगंज में मस्जिद के बाहर इमाम की हत्या, खून से लथपथ मिला शव, SIT जांच में जुटी
2
3
4
5