/प्रशांत किशोर ने विधायक के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली, कहा-विधानसभा का सदस्य बनना गर्व की बात

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Prashant Kishor: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद जनसुराज पार्टी के सुत्रधार प्रशांत किशोर ने आज यानि सोमवार को विधायक पद की शपथ ली. बिहार विधानसभा के मुख्य भवन में स्थित विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार के ऑफीस में प्रशांत किशोर में विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली. बिहार विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार ने जनसूराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को शपथ दिलाई. इस मौके पर जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, जन सुराज के प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह सहित कई अन्य नेता मौजुद रहे.
शपथ लेने के बाद जन सुराज पार्टी के संस्थापक और विधायक प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मेरे लिए बिहार विधानसभा का सदस्य बनना बहुत गर्व की बात है, जहां भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार और लालू यादव जैसे लोगों ने सदस्य के तौर पर सेवा की है. इनके साथ ही, सैकड़ों अन्य विधायकों और सदन के सदस्यों ने समाज और राज्य की बेहतरी के लिए अपने जीवन के कीमती साल समर्पित किए हैं. इन सभी से प्रेरणा के लिए प्रदेश और समाज के लिए कुछ कर सकें, यही सोच है.
लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में मची भगदड़ पर कहा कि हमें अभी-अभी जानकारी मिली है. हम वहां जाएंगे. प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को हराकर जन सुराज पार्टी के पहले निर्वाचित विधायक बनने का गौरव प्राप्त किया. यह परिणाम चुनावी राजनीति में प्रवेश करने के बाद किशोर की पहली चुनावी जीत थी और अपेक्षाकृत नई पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी.
बांकीपुर सीट के लिए मतदान 30 जुलाई को हुआ था, जबकि मतगणना 3 अगस्त को हुई थी. प्रशांत किशोर ने मतगणना के दौरान अपनी बढ़त बरकरार रखी और अंततः 19,324 वोटों से जीत हासिल की. उन्हें 64,151 वोट मिले, जबकि भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा को 44,827 वोट प्राप्त हुए. आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता 14,273 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं.
#WATCH | Patna, Bihar | On taking the oath as Bankipur MLA, Jan Suraaj Party founder and MLA Prashant Kishor says, “It is a matter of pride for me to become a member of the Assembly in Bihar… I leave here today with the resolve to draw inspiration from the hundreds of… pic.twitter.com/wVuJ1NXtFS
— ANI (@ANI) August 17, 2026
इस परिणाम से इस निर्वाचन क्षेत्र पर भाजपा का लंबे समय से चला आ रहा वर्चस्व भी समाप्त हो गया, जिस पर पार्टी 1995 से नियंत्रण बनाए हुए थी. यह जीत विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी क्योंकि बांकीपुर को परंपरागत रूप से भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है. इस समारोह के साथ ही किशोर औपचारिक रूप से विधायक के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करेंगे और जन सुराज पार्टी के टिकट पर निर्वाचित होने वाले पहले विधायक बन जाएंगे. उनकी जीत ने नवगठित पार्टी को राज्य विधानसभा में पहली उपस्थिति दिलाई है और बांकीपुर उपचुनाव को बिहार में एक चर्चित राजनीतिक घटनाक्रम में बदल दिया है.
इनपुट: आईएएनएस