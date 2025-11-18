Prashant Kishor PC: 'बिहार नहीं छोड़ूंगा, मैं दोगुनी मेहनत से काम करूंगा...', चुनाव में शर्मनाक हार के बाद PK का बड़ा ऐलान

Prashant Kishor On Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में जन सुराज के शर्मनाक प्रदर्शन को लेकर पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है. दरअसल, पीके ने चुनाव से पहले तमाम भविष्यवाणियां की थीं, जो चुनावों में धरासाई हो गईं. रिजल्ट के बाद पीके आज (मंगलवार, 18 नवंबर) को पहली बार मीडिया के सामने आए और इस शर्मनाक प्रदर्शन की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली. प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने ईमानदार कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह असफल रही. इसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है. व्यवस्था परिवर्तन की तो बात ही छोड़िए, हम सत्ता परिवर्तन भी नहीं ला पाए. लेकिन बिहार की राजनीति बदलने में हमारी भूमिका जरूर रही.

पीके ने कहा कि हमारी कोशिशों में, हमारी सोच में, और जिस तरह से हमने ये समझाया कि जनता ने हमें नहीं चुना, उसमें जरूर कोई न कोई चूक रही होगी. अगर जनता ने हम पर विश्वास नहीं दिखाया, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है. मैं ये जिम्मेदारी 100% अपने ऊपर लेता हूं कि मैं बिहार की जनता का विश्वास नहीं जीत पाया. उन्होंने आगे कहा कि आपने मुझे पिछले तीन सालों में जितनी मेहनत करते देखा है, मैं उससे दोगुनी मेहनत करूंगा और अपनी पूरी ऊर्जा लगा दूंगा. पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है. जब तक मैं बिहार को बेहतर बनाने का अपना संकल्प पूरा नहीं कर लेता, तब तक पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है.

ये भी पढ़ें- 'तुम मुर्दाबाद कहो, हम जिंदाबाद कहेंगे...', सच हो गई CM नीतीश की भविष्यवाणी

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि मैं बिहार की जनता को यह समझाने में नाकाम रहा कि उन्हें किस आधार पर वोट देना चाहिए और उन्हें एक नई व्यवस्था क्यों बनानी चाहिए. इसलिए, प्रायश्चित के तौर पर, मैं 20 नवंबर को गांधी भितिहरवा आश्रम में एक दिन का मौन व्रत रखूंगा. हमसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हमने कोई अपराध नहीं किया है. प्रशांत किशोर ने कहा कि हमने समाज में जाति-आधारित जहर फैलाने का अपराध नहीं किया है.. हमने बिहार में हिंदू-मुस्लिम की राजनीति नहीं की है. हमने धर्म के नाम पर लोगों को बाँटने का अपराध नहीं किया है. हमने बिहार की गरीब, मासूम जनता को पैसे देकर उनके वोट खरीदने का अपराध नहीं किया है.