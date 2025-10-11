'उनका वही हाल होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ', प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज

Prashant Kishor on Tejashwi Yadav: जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शनिवार (11 अक्टूबर) को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि इस चुनाव में तेजस्वी यादव की स्थिति राहुल गांधी वाली होने वाली है. उन्हें दो जगहों से चुनाव लड़ना पड़ेगा. राघोपुर रवाना होने से पहले प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज में पैसा लेकर टिकट नहीं दिया जाता है, इसलिए हंगामा का प्रश्न ही नहीं है. उन्होंने कहा कि वह राघोपुर के लोगों से चर्चा करेंगे और उसके बाद जन सुराज अपना उम्मीदवार तय करेगा. राघोपुर से खुद के चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि वहां के लोग जो भी तय करेंगे, वह निर्णय लिया जाएगा.

तेजस्वी यादव को लेकर क्या बोले प्रशांत किशोर?

उन्होंने कहा कि इस चुनाव में तेजस्वी यादव को दो स्थानों से लड़ना ही पड़ेगा. उनका भी वही हाल होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ. चुनाव तो अब शुरू हुआ है, आगे-आगे देखिए क्या होता है. जन सुराज में टिकट बंटवारे को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि यहां काम करने वालों में से ही किसी एक को टिकट दिया गया है, जिन्हें नहीं मिला, उन्हें दुख होगा. लेकिन यह खुशी भी होगी कि कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिया गया है. उन्होंने कहा कि चुनाव तो 243 ही लड़ेंगे, जबकि जन सुराज को खड़ा करने में हजारों लोग लगे हैं.

प्रशांत किशोर ने कहा कि उम्मीदवार चयन में लोग सहमत और असहमत हो सकते हैं, लेकिन यह अपना परिवार है. जो असहमत होंगे, उनसे मिलकर बात करके उनकी असहमति दूर की जाएगी. दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, मंगल पांडेय और अशोक चौधरी को चुनाव लड़ने की चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग बताएं कि वे कहां से चुनाव लड़ेंगे ताकि जन सुराज उनसे लड़कर हिसाब करें. भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह को मित्र बताते हुए उन्होंने कहा कि वे चुनाव लड़ेंगे या नहीं, यह उनका और भाजपा का मामला है.

-आईएएनएस

