Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar-jharkhand politics
  • /रणनीतिकार से बांकीपुर के नायक, कैसे प्रशांत किशोर ने ध्वस्त किया बीजेपी का मजबूत सियासी किला? यहां समझिए

रणनीतिकार से बांकीपुर के नायक, कैसे प्रशांत किशोर ने ध्वस्त किया बीजेपी का मजबूत सियासी किला? यहां समझिए

बांकीपुर विधानसभा सीट को बीजेपी की पारंपरिक सीट मानी जाती रही है. इस सीट से प्रशांत किशोर ने भारी जीत दर्ज की है. जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी को हराया है.

Written ByShailendra
Published: Aug 03, 2026, 06:36 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 08:05 PM IST
रणनीतिकार से बांकीपुर के नायक, कैसे प्रशांत किशोर ने ध्वस्त किया बीजेपी का मजबूत सियासी किला? यहां समझिए
Image Credit: (Photo-AI) प्रशांत किशोर, संस्थापक, जनसुराज

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
समस्तीपुर में गाय बांधने के विवाद में चले लाठी-डंडे, हिंसक झड़प में 5 लोग घायल
2
3
4
5