/रणनीतिकार से बांकीपुर के नायक, कैसे प्रशांत किशोर ने ध्वस्त किया बीजेपी का मजबूत सियासी किला? यहां समझिए

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बिहार विधानसभा चुनाव, 2025 तक लोग प्रशांत किशोर को एक रणनीतिकार के रूप में ज्यादा जानते थे. पिछले साल हुए चुनाव में प्रशांत किशोर ने अपनी जन सुराज पार्टी बनाई और बिहार की लगभग सभी विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे. पार्टी बनाने से पहले प्रशांत किशोर ने पदयात्रा भी निकाली. पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने पूरे बिहार को मथ डाला और उसके बाद वे चुनाव मैदान में पार्टी को लेकर गए. हालांकि, उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी और उसके बाद कुछ समय तक वे नेपथ्य में चले गए थे. नितिन नवीन के बांकीपुर सीट खाली करने के बाद वे हरकत में आए और संकेत दिया कि यहां से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं. इसके बाद से वे पीछे मुड़कर नहीं देखे और आज वे बांकीपुर की जनता की पहली पसंद बन चुके हैं.
रणनीतिकार से राजनेता की ओर परिवर्तन
प्रशांत किशोर ने एक दशक से अधिक समय तक चुनावी रणनीतिकार का अहम किरदार निभाया और कई राज्यों में सरकारों को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई. प्रशांत किशोर ने पदयात्रा और संवाद रैलियों पर जोर दिया. उनका मुख्य फोकस इस बात पर रहा कि बिहार के मतदाता पारंपरिक 'वोट बैंक' से बाहर निकलकर विकास, शिक्षा और रोजगार के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करें.
बांकीपुर का सामाजिक और राजनीतिक ताना-बाना
बांकीपुर सीट को बीजेपी की पारंपरिक सीट मानी जाती रही है. यहां शहरी आबादी है, जो ज्यादातर साक्षर और मध्य वर्ग वाला है. ऐसे में यहां तीसरे विकल्प के रूप में खुद को स्थापित करना प्रशांत किशोर के लिए आसान नहीं था. प्रशांत किशोर ने यहां के कोर-अर्बन मुद्दों-जैसे जलजमाव, ट्रैफिक, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और युवाओं के अवसर को सीधे चुनावी अभियान का हिस्सा बनाया.
'जन सुराज' की तीन बड़ी रणनीतियां
टीम प्रशांत किशोर ने इस उपचुनाव में युवाओं पर अपना फोकस केंद्रित किया. बांकीपुर में जो पहले धारणा बन रही थी कि कोई भाजपा और महागठबंधन का विकल्प नहीं बन सकता, उस पर करारी चोट की. वे खुद एक विकल्प के रूप में पेश हुए और जनता की भावनाओं को कुरेदकर उनके जख्मों पर आश्वासन का मरहम लगाकर अपनी ओर वोट बटोरने में कामयाब हो गए.
कैसी होगी बिहार की भावी राजनीति
पदयात्रा के समय से ही प्रशांत किशोर ने बिहार की पारंपरिक राजनीतिक ठहराव में एक कंकड़ उछालने की कोशिश की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में वे नाकाम साबित हुए थे. इस बार दरअसल वे खुद चुनाव मैदान में कूदे और वो सब करके दिखा दिया, जो वे विधानसभा चुनाव में करना चाहते थे. इतनी आसानी से उन्होंने भाजपाई किले को ध्वस्त किया, इसका अंदाजा शायद खुद उनको भी नहीं रहा होगा.