/रणनीतिकार से बांकीपुर के नायक, कैसे प्रशांत किशोर ने ध्वस्त किया बीजेपी का मजबूत सियासी किला? यहां समझिए

बिहार विधानसभा चुनाव, 2025 तक लोग प्रशांत किशोर को एक रणनीतिकार के रूप में ज्यादा जानते थे. पिछले साल हुए चुनाव में प्रशांत किशोर ने अपनी जन सुराज पार्टी बनाई और बिहार की लगभग सभी विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे. पार्टी बनाने से पहले प्रशांत किशोर ने पदयात्रा भी निकाली. पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने पूरे बिहार को मथ डाला और उसके बाद वे चुनाव मैदान में पार्टी को लेकर गए. हालांकि, उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी और उसके बाद कुछ समय तक वे नेपथ्य में चले गए थे. नितिन नवीन के बांकीपुर सीट खाली करने के बाद वे हरकत में आए और संकेत दिया कि यहां से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं. इसके बाद से वे पीछे मुड़कर नहीं देखे और आज वे बांकीपुर की जनता की पहली पसंद बन चुके हैं.