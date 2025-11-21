अपनी सारी कमाई जनसुराज को दान करेंगे प्रशांत किशोर, मौन व्रत तोड़ते ही किया बड़ा ऐलान

Prashant Kishor Sankalp Yatra: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में करारी हार के बाद जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भितिहरवा गांधी आश्रम में एक दिन का मौन व्रत रखा. मौन व्रत तोड़ने के बाद उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार पर तीखा निशाना साधा और अपने अगले कदम का ऐलान किया. साथ ही बताया कि वह अपनी सारी कमाई जनसुराज पार्टी को दान करेंगे.

प्रशांत किशोर कहा कि मैं अपनी 20 साल की सारी कमाई जन सुराज को डोनेट कर रहा हूं. सिर्फ दिल्ली वाला घर छोड़ मैं सारी संपत्ति जन सुराज को डोनेट करने जा रहा हूं. प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि मैं फिर पांच साल बिहार में जनता की लड़ाई लड़ते रहूंगा. मैं अपनी कमाई का पूरा पैसा लगाकर बिहार में रहूंगा. मैं बिहार में उनलोगों से एक-एक हजार की मदद मांग रहा हूं, जो जनसुराज से जुड़े हैं.

जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राज्य सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि नीतीश की कैबिनेट में जितने भी मंत्री बनाए गए हैं, वे सभी अपराधी छवि वाले नेता हैं. जो पढ़े-लिखे तक नहीं हैं, उनको भी मंत्री बनाया गया है. प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि यही, जिनके पिता सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनके बेटे को भी मंत्री बनाया गया है. बिना चुनाव लड़े लोगों को भी मंत्री बनाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रशांत किशोर ने बताया कि 15 जनवरी से वे बिहार में संकल्प यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं. इस यात्रा का उद्देश्य होगा- जिन महिलाओं को 10-10 हजार रुपये सरकार ने दिया है, उनको 2-2 लाख रुपये दिलवाना.

संकल्प यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर और जन सुराज पार्टी की टीम बिहार के 1,18,000 वार्ड में उन महिलाओं से मिलेगी, जिनको 10-10 हजार रुपये मिल चुके हैं. उनसे फॉर्म भरवाया जाएगा और दो लाख रुपये दिलवाने का काम किया जाएगा. इसके लिए एक से डेढ़ साल तक जन सुराज पार्टी संकल्प यात्रा अभियान चलाएगी.

यह भी पढ़ें: फिर यात्रा पर निकलेंगे PK, बोले- अब महिलाओं को 2-2 लाख दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!