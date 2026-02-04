PK Return: 8 फरवरी से जनता के बीच होंगे प्रशांत किशोर, जन सुराज को फिर से करेंगे खड़ा

Patna News: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों के बाद जन सुराज पार्टी ने एक बार फिर आक्रामक तेवर अपना लिए हैं. प्रशांत किशोर फिर से एक बार प्रदेश की यात्रा पर निकलेंगे. पटना में 4 फरवरी, 2026 दिन बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर के आगामी बिहार भ्रमण का विस्तृत रोडमैप भी पेश किया. साथ ही राज्य सरकार के हालिया बजट को आर्थिक दिवालियापन का दस्तावेज बताया.

जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि 8 फरवरी, 2026 से प्रशांत किशोर बिहार की यात्रा पर निकलेंगे. वे बिहार के कई जिलों में जनता से संवाद करेंगे और बजट और राज्य की मौजूदा परिस्थितियों पर सीधा फीडबैक लेंगे.

बता दें कि जन सुराज संगठन को नए सिरे से सशक्त करने, संगठनात्मक पुनर्गठन और नवनिर्माण के उद्देश्य के साथ प्रशांत किशोर, जन सुराज के वरीय नेताओं के साथ बिहार के विभिन्न जिलों का भ्रमण करेंगे. प्रथम चरण के जिलों की सूची संलग्न है.

जन सुराज संगठन को नए सिरे से सशक्त करने, संगठनात्मक पुनर्गठन तथा नवनिर्माण के उद्देश्य के साथ प्रशांत किशोर, जन सुराज के वरीय नेताओं के साथ बिहार के विभिन्न जिलों का भ्रमण करेंगे। प्रथम चरण के जिलों की सूची संलग्न है। pic.twitter.com/iepUtfs3Sy — Jan Suraaj (@jansuraajonline) February 4, 2026

दरअसल, जन सुराज पार्टी ने बिहार सरकार की तरफ से 3 फरवरी, 2026 दिन मंगलवार को पेश किए गए बजट पर तगड़ा प्रहार किया. इस दौरान सौरभ कुमार ने कहा कि जन सुराज ने सवाल उठाया है कि क्या बिहार जैसे बड़े राज्य के भविष्य से जुड़े बजट के लिए सिर्फ 12 मिनट का समय देना ठीक है? यह रवैया साफ तौर पर बताता है कि वित्त मंत्री और राज्य सरकार बिहार के विकास और जनहित को लेकर कितनी लापरवाह है.

