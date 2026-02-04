Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3098154
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

PK Return: 8 फरवरी से जनता के बीच होंगे प्रशांत किशोर, जन सुराज को फिर से करेंगे खड़ा

PK Return: जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि 8 फरवरी, 2026 से प्रशांत किशोर बिहार की यात्रा पर निकलेंगे. वे बिहार के कई जिलों में जनता से संवाद करेंगे और बजट और राज्य की मौजूदा परिस्थितियों पर सीधा फीडबैक लेंगे. 

Written By  Shailendra |Last Updated: Feb 04, 2026, 08:47 PM IST

Trending Photos

प्रशांत किशोर (File Photo)
प्रशांत किशोर (File Photo)

Patna News: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों के बाद जन सुराज पार्टी ने एक बार फिर आक्रामक तेवर अपना लिए हैं. प्रशांत किशोर फिर से एक बार प्रदेश की यात्रा पर निकलेंगे. पटना में 4 फरवरी, 2026 दिन बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर के आगामी बिहार भ्रमण का विस्तृत रोडमैप भी पेश किया. साथ ही राज्य सरकार के हालिया बजट को आर्थिक दिवालियापन का दस्तावेज बताया. 

जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि 8 फरवरी, 2026 से प्रशांत किशोर बिहार की यात्रा पर निकलेंगे. वे बिहार के कई जिलों में जनता से संवाद करेंगे और बजट और राज्य की मौजूदा परिस्थितियों पर सीधा फीडबैक लेंगे. 

बता दें कि जन सुराज संगठन को नए सिरे से सशक्त करने, संगठनात्मक पुनर्गठन और नवनिर्माण के उद्देश्य के साथ प्रशांत किशोर, जन सुराज के वरीय नेताओं के साथ बिहार के विभिन्न जिलों का भ्रमण करेंगे. प्रथम चरण के जिलों की सूची संलग्न है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

दरअसल, जन सुराज पार्टी ने बिहार सरकार की तरफ से 3 फरवरी, 2026 दिन मंगलवार को पेश किए गए बजट पर तगड़ा प्रहार किया. इस दौरान सौरभ कुमार ने कहा कि जन सुराज ने सवाल उठाया है कि क्या बिहार जैसे बड़े राज्य के भविष्य से जुड़े बजट के लिए सिर्फ 12 मिनट का समय देना ठीक है? यह रवैया साफ तौर पर बताता है कि वित्त मंत्री और राज्य सरकार बिहार के विकास और जनहित को लेकर कितनी लापरवाह है. 

यह भी पढ़ें: आलोक मेहता ने 36.54 लाख उड़ाए तो प्रो. नागेंद्र राउत 79,470 खर्च कर बने विधायक

TAGS

Prashant KishorBihar News

Trending news

Prashant Kishor
PK Return: 8 फरवरी से जनता के बीच होंगे प्रशांत किशोर,जन सुराज को फिर से करेंगे खड़ा
NEET student Death case
नीट छात्रा केस में पटना पुलिस की 'एकतरफा' ब्रीफिंग: आईजी बोले- नो क्वेश्चन
Khesari Lal Yadav
यूट्यूब पर छाये खेसारी के ये होली गीत, 'रोप ला ऐ भौजी' से लेकर 'होली के कबूतर' तक
ADR Report
आलोक मेहता ने 36.54 लाख उड़ाए तो प्रो. नागेंद्र राउत 79,470 खर्च कर बने विधायक
Bagaha Police
पड़ोसी को फंसाने के लिए विस्फोटक मंगवाने की साजिश का पर्दाफाश, मुख्य आरोपी गिरफ्तार
Upendra Kushwaha
पटना का नाम बदलने की मांग, राज्यसभा में कुशवाहा बोले- 'पाटलिपुत्र' ही असली पहचान
Bihar Assembly Elections 2025
ADR रिपोर्ट में बिहार चुनाव खर्च का खुलासा: बीजेपी अव्वल, जदयू दूसरे नंबर पर, जानें
Bettiah Police
बेतिया पुलिस ने बिछाया जाल, 10 साल बाद घर लौटते ही धराया इनामी लुटेरा असलम अंसारी
bihar bijli vibhag
खेत में पुल के बाद अब बीच सड़क पर खंभे: बिहार में इंजीनियरिंग की एक और मिसाल
Jharkhand news
अधिकारियों की 'गलत रिपोर्ट' और थर्राता गांव:150 मीटर पर बस्ती और बगल में नदी, फिर...