Bihar Chunav 2025: प्रशांत किशोर आज जारी करेंगे उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, जानें किसे-किसे मिल सकती है टिकट?

Jan Suraj Candidates First List: बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद सभी दलों की ओर से अपनी जिताऊ कैंडिडेट की तलाश तेज हो गई है. एनडीए और महागठबंधन जहां अभी तक सीट शेयरिंग पर उलझे हुए हैं. वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज आज (गुरुवार, 09 अक्टूबर) अपनी लिस्ट जारी कर सकती है. सूत्रों के मुताबिक, पहली लिस्ट में प्रशांत किशोर 100 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकते हैं. वहीं पहली लिस्ट में प्रशांत किशोर का नाम होगा या नहीं, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं मिल सकती है. बता दें कि प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने और संभावित सीट को लेकर यह संकेत किया था कि अगर चुनाव लड़ेंगे तो अपनी जन्म भूमि से लड़ेंगे या फिर अपनी कर्म भूमि से.

पीके ने तो तेजस्वी यादव को चुनौती देने के लिए राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था. वहीं सियासी जानकारों के मुताबिक, पीके अपनी जन्म भूमि करगहर से चुनाव लड़ सकते हैं. ब्राह्मण बाहुल्य करगहर में दूसरे चरण यानी 11 नवंबर को मतदान होना है. वहीं जन सुराज की पहली लिस्ट में कई सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, पूर्व शिक्षक और स्थानीय स्तर पर प्रभाव रखने वाले चेहरे शामिल हो सकते हैं. पूर्व विधान पार्षद रामबली चंद्रवंशी कुर्था से उम्मीदवार हो सकते हैं. वहीं जाने माने गणितज्ञ केसी सिन्हा को कुम्हरार से उम्मीदवार बनाया जा सकता है.

उधर बिहार चुनाव का ऐलान होने के बाद पीके ने कहा कि अब बिहार में मुकाबला पूरी तरह त्रिकोणीय हो चुका है. जनता एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवारों के बारे में जरूर जानना चाह रही है, लेकिन उससे कहीं अधिक उत्सुकता जन सुराज के प्रत्याशियों को लेकर है. असल में मुकाबला इन्हीं तीन मोर्चों के बीच सिमट गया है. उन्होंने कहा कि 100 में से 90 से 95 वोट इन्हीं के बीच बंटने तय हैं. पीके ने कहा कि जनता का मन बन चुका है. अब बदलाव होना ही है. बीजेपी और एनडीए की सत्ता से लोग ऊब चुके हैं.

