क्या सियासत में एंट्री के साथ ही एग्जिट कर जाएंगे प्रशांत किशोर! चुनाव आयोग के रुझानों में एक भी प्रत्याशी आगे नहीं

Bihar Chunav Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में बदलाव की मुहिम का नारा देकर सियासी पारी शुरू करने वाले प्रशांत किशोर नतीजों में कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं. इस बीच प्रशांत किशोर के एक बयान की खूब चर्चा हो रही है. साथ ही सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं. चर्चा होने लगी क्या अब क्या सियासत में एंट्री के साथ ही एग्जिट कर जाएंगे प्रशांत किशोर! क्योंकि चुनाव आयोग के रुझानों में जन सुराज का एक भी प्रत्याशी आगे नहीं नजर आ रहा है. अब आपके मन में ये सवाल जरुर आ रहा होगा कि आखिर कौन सा प्रशांत किशोर का बयान है, जिसकी चर्चा हो रही है?

दरअसल, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कई मीडिया हाउस के दिए अपने इंटरव्यू में कहते थे कि जदयू को अगर 25 सीट आ गई तो राजनीति से सन्यास ले लूंगा. इतना ही नहीं, वह यहां तक कहते थे कि इस बार नीतीश कुमार सीएम नहीं बनने जा रहे हैं. अब प्रशांत किशोर के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी है. यूजर पूछ रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर के सियासत से सन्यास लेने का समय आ गया है.

बता दें कि प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार थे. उन्होंने यह काम छोड़कर खुद बिहार में जनसुराज नाम की एक नई पार्टी बनाकर सियासी पारी शुरू की. हालांकि, प्रशांत किशोर ने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उनकी पार्टी जनसुराज राज्य की 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारी और चुनाव आयोग के रुझानों में हालात बहुत खराब नजर आ रही है.

