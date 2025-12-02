बिहार विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए प्रेम कुमार, 9वीं बार जीतकर पहुंचे हैं असेंबली

Bihar Assembly: प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने सदन को बताया कि प्रेम कुमार ही अकेले उम्मीदवार थे, जिनका नाम इस पद के लिए आया था. इसके बाद उन्हें वॉयस वोट के बाद बिना किसी सहमति के चुना गया घोषित किया गया.
Prem Kumar: गया टाउन से लगातार 9वीं बार के विधायक डॉ. प्रेम कुमार को बिहार विधानसभा का 18वां अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिया गया है. उन्होंने मंगलवार को कार्यभार ग्रहण किया. दरअसल, अध्यक्ष पद के लिए महागठबंधन की तरफ से किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया था. इसलिए उनका निर्वाचन तय माना जा रहा था. विपक्षी दल राजद के विधायकों ने भी प्रेम कुमार के नाम पर सहमति जताया.
प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने सदन को बताया कि प्रेम कुमार ही अकेले उम्मीदवार थे, जिनका नाम इस पद के लिए आया था. इसके बाद उन्हें वॉयस वोट के बाद बिना किसी सहमति के चुना गया घोषित किया गया. रिवाज के मुताबिक, प्रेम कुमार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव चेयर तक ले गए.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मैं पूरे सदन की तरफ से प्रेम कुमार जी को बधाई देता हूं. उनके पास लंबा अनुभव है और वे सदन के कामकाज में पूरा सहयोग करेंगे. मैं अनुरोध करता हूं कि पूरा सदन एक बार खड़ा होकर उन्हें सम्मान दे.
राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को लेकर आरजेडी का समर्थन है. उन्होंने कहा कि अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए, जिसका सब दल पर ध्यान रहना चाहिए. भाई वीरेंद्र ने कहा कि ये बात जान लीजिए जैसे महाराष्ट्र में हुआ है वैसा ही बिहार में भी होने वाला है.
