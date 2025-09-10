Bihar Politics: बिहार में कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव, प्रेमचंद मिश्रा ने कर दिया खुलासा
Bihar-jharkhand politics

Bihar Politics: बिहार में कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव, प्रेमचंद मिश्रा ने कर दिया खुलासा

Abki Baar Kiski Sarkar: कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि सीट बंटवारों पर बातचीत चल रही है. जल्द ही यह सामने आ जाएगा कि कौन कितनी सीटों पर और कहां कहां चुनाव लड़ेगा.

Written By  Shailendra |Last Updated: Sep 10, 2025, 01:45 PM IST

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के सहयोगी दलों ने राज्य में वोटर अधिकार यात्रा निकाला. जिसके बाद कांग्रेस को लेकर कहा जाने लगा कि वह पहले से ज्यादा मजबूत हुई है. इस बीच चर्चा होने लगी कि महागठबंधन में कांग्रेस को कितनी सीटें मिल सकती हैं. अब इस पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि सीटों को लेकर बातचीत चल रही है. जल्द ही यह सामने आ जाएगा कि कौन कितनी सीटों पर और कहां कहां चुनाव लड़ेगा. यह कोई मुद्दा नहीं है. जब लक्ष्य स्पष्ट है तो हम छोटी बातों में नहीं फंसने वाले.

कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि अबकी बार महाग​ठबंधन की सरकार. जनता पिछले 5 साल के कार्यों का मूल्यांकन करेगी. बेरोजगार और महंगाई से लोगों का बुरा हाल है. बिहार से पलायन नहीं रुक रहा है. यह सबसे बड़ी समस्या है. कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त है. उन्होंने कहा कि राजधानी पटना में रोजाना मर्डर हो रहे हैं. लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. इससे आम जनता क्या दोबारा इस सरकार पर भरोसा कर पाएगी. हमने एक बेहतर गठबंधन बनाया है. इसमें कांग्रेस, राजद और वामपंथी दल हैं. हम एक मजबूत गठबंधन लेकर आ रहे हैं.

महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? इस सवाल पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि क्या एनडीए ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है. कई दलों का गठबंधन है. सभी दल मिलकर तय करेंगे. कुछ बातें क्लीयर है. सबसे बड़ी पार्टी हमारे गठबंधन में कौन है, किसे नहीं पता. अभी हमने यात्रा निकाली और उसके आधार पर हम चुनाव में जा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि सम्मानजनक समझौता होगा. जिसकी जहां मजबूती है, वहां उसे मौका मिलेगा. बातचीत चल रही है. माई बहिन योजना लाने का वादा कर रहे हैं. इसमें हर महिला को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे. 2 लाख रुपये रोजगार के लिए देने का वादा किया है. और भी कई योजनाएं हैं. राजस्थान में 25 लाख रुपये तक का इलाज कराने की योजना हमने शुरू की थी, उस पर हमारी पार्टी काम कर रही है.

