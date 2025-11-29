बिहार विधानसभा के सत्र को लेकर तैयारी शुरू, डिजिटल माध्यम से होगी सदन की कार्यवाही

Bihar Assembly Session: 18वीं बिहार विधानसभा का पहला सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा और 5 दिसंबर को खत्म होगा. 1 दिसंबर से होने वाले बिहार विधानसभा के सत्र को लेकर तैयारी शुरू हो गई है. नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी.
Bihar Assembly Session: 1 दिसंबर से होने वाले बिहार विधानसभा के सत्र को लेकर तैयारी शुरू हो गई है. 18वीं विधानसभा के पहले सत्र में नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी. 2 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा. साथ ही, राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जहां सरकार अपनी प्राथमिकताओं और एजेंडा प्रस्तुत करेगी. इस सत्र में सरकार द्वारा अनुपूरक बजट पेश करने की योजना है. इस बार विधानसभा में कागज की जगह टैबलेट दिए गए हैं यानी सदन की कार्यवाही अब पूरी तरह डिजिटल माध्यम से होगी.
विधायक सदन में सवाल पूछने और पूरक प्रश्न पूछने के लिए टैब का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कागज का उपयोग कम हो सकेहा. यह कदम सदन की पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से है. सत्र के दौरान, विधानसभा परिसर व आसपास के इलाकों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए BNSS Section 163 लागू किया जाएगा. इसके तहत सार्वजनिक विरोध-प्रदर्शन, सभा, जुलूस व एक साथ 5 या उससे अधिक लोगों का जमावड़ा प्रतिबंधित रहेगा.
बिहार विधानसभा सत्र का शेड्यूल
18वीं बिहार विधानसभा का पहला सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा और 5 दिसंबर को खत्म होगा. 1 दिसंबर को नए सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे. अगले दिन 2 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा. सत्र के तीसरे दिन यानी 3 दिसंबर को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राज्यपाल का अभिभाषण होगा. फिर 4 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी और सरकार जवाब देगी. सत्र के आखिरी दिन यानी 5 दिसंबर को द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर बहस होगी, फिर संबंधित विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा.