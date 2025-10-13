महागठबंधन की तैयारी पूरी, भूपेश बघेल ने कहा- जल्द होगा सीट बंटवारे पर फैसला

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र महागठबंधन में सीट बंटवारे की प्रक्रिया जल्द पूरी होने की उम्मीद है. वहीं, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने न्यायपालिका की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए और केंद्र सरकार पर लोकतंत्र कमजोर करने का आरोप लगाया है.
Bihar Chnav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि यह प्रक्रिया आज या कल तक पूरी हो जाएगी. उन्होंने कहा, सभी तैयारियां हो चुकी हैं, जल्द ही सीट बंटवारे का ऐलान होगा. दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में होने वाली एसपी कॉन्फ्रेंस में कानून-व्यवस्था और नक्सलवाद पर गहन चर्चा होगी. इस कॉन्फ्रेंस में सभी एसपी, डीजी, संभागीय आईजी, कलेक्टर्स और डीएफओ शामिल होंगे. मुख्यमंत्री साय सुरक्षा प्रबंधन और विभागीय कार्यों की समीक्षा भी करेंगे.
इस बैठक को लेकर भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में सरकार ने स्वीकार किया कि रेत चोरी हो रही है, जिसे रोकने में मुख्यमंत्री के विभाग विफल रहे हैं. भूपेश बघेल ने सवाल उठाया कि पिछले साल का धान अभी तक क्यों नहीं उठाया गया और कितना धान संग्रहण केंद्रों में बचा है, इसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही.
उन्होंने कहा, सरकार ने धान उठाव और भुगतान के लिए 72 घंटे का नियम बनाया था, लेकिन इसे बढ़ाकर तीन महीने कर दिया गया. ऐसे में कलेक्टर क्या कर सकते हैं? भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की जांच एजेंसियों पर भी गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि ईओडब्ल्यू और एसीबी, जो मुख्यमंत्री साय के अधीन हैं, फर्जी दस्तावेज तैयार कर विपक्ष के खिलाफ साजिश रच रही हैं. उन्होंने दावा किया कि कोर्ट में इसकी पुष्टि हो चुकी है और नोटिस भी जारी किया गया है. बघेल ने कहा, जांच एजेंसियों और न्यायालय के बीच सांठगांठ के सबूत लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत हैं.
कांग्रेस नेता ने केंद्र और छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार पर लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बार-बार संविधान की रक्षा की बात उठा रहे हैं. केंद्रीय एजेंसियों और चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर विपक्ष को दबाया जा रहा है. उन्होंने कहा, एजेंसियां और चुनाव आयोग भाजपा सरकार के इशारों पर चल रही है. लोगों का भरोसा केवल न्यायालय पर था और है, लेकिन न्यायालय को भी प्रभावित करने का षड्यंत्र और दुस्साहस किया गया है और ये प्रमाणित भी हो गया है.
इनपुट: आईएएनएस
