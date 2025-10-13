Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2959730
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

महागठबंधन की तैयारी पूरी, भूपेश बघेल ने कहा- जल्द होगा सीट बंटवारे पर फैसला

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र महागठबंधन में सीट बंटवारे की प्रक्रिया जल्द पूरी होने की उम्मीद हैवहींछत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने न्यायपालिका की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए और केंद्र सरकार पर लोकतंत्र कमजोर करने का आरोप लगाया है.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Oct 13, 2025, 01:14 PM IST

Trending Photos

भूपेश बघेल ने कहा जल्द होगा सीट बंटवारे पर फैसला
भूपेश बघेल ने कहा जल्द होगा सीट बंटवारे पर फैसला

Bihar Chnav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि यह प्रक्रिया आज या कल तक पूरी हो जाएगी. उन्होंने कहा, सभी तैयारियां हो चुकी हैं, जल्द ही सीट बंटवारे का ऐलान होगा. दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में होने वाली एसपी कॉन्फ्रेंस में कानून-व्यवस्था और नक्सलवाद पर गहन चर्चा होगी. इस कॉन्फ्रेंस में सभी एसपी, डीजी, संभागीय आईजी, कलेक्टर्स और डीएफओ शामिल होंगे. मुख्यमंत्री साय सुरक्षा प्रबंधन और विभागीय कार्यों की समीक्षा भी करेंगे.

इस बैठक को लेकर भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में सरकार ने स्वीकार किया कि रेत चोरी हो रही है, जिसे रोकने में मुख्यमंत्री के विभाग विफल रहे हैं. भूपेश बघेल ने सवाल उठाया कि पिछले साल का धान अभी तक क्यों नहीं उठाया गया और कितना धान संग्रहण केंद्रों में बचा है, इसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही.

ये भी पढ़ें: लालू-तेजस्वी के लिए आज का दिन बड़ा अहम, 'लैंड फॉर जॉब' और IRCTC स्कैम में आएगा फैसला

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा, सरकार ने धान उठाव और भुगतान के लिए 72 घंटे का नियम बनाया था, लेकिन इसे बढ़ाकर तीन महीने कर दिया गया. ऐसे में कलेक्टर क्या कर सकते हैं? भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की जांच एजेंसियों पर भी गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि ईओडब्ल्यू और एसीबी, जो मुख्यमंत्री साय के अधीन हैं, फर्जी दस्तावेज तैयार कर विपक्ष के खिलाफ साजिश रच रही हैं. उन्होंने दावा किया कि कोर्ट में इसकी पुष्टि हो चुकी है और नोटिस भी जारी किया गया है. बघेल ने कहा, जांच एजेंसियों और न्यायालय के बीच सांठगांठ के सबूत लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत हैं.

कांग्रेस नेता ने केंद्र और छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार पर लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बार-बार संविधान की रक्षा की बात उठा रहे हैं. केंद्रीय एजेंसियों और चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर विपक्ष को दबाया जा रहा है. उन्होंने कहा, एजेंसियां और चुनाव आयोग भाजपा सरकार के इशारों पर चल रही है. लोगों का भरोसा केवल न्यायालय पर था और है, लेकिन न्यायालय को भी प्रभावित करने का षड्यंत्र और दुस्साहस किया गया है और ये प्रमाणित भी हो गया है.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar chunav 2025

Trending news

Begusarai News
बेगूसराय में भीषण सड़क हादसा, एक युवक की मौत, 2 की हालत नाजुक
Bihar chunav 2025
महागठबंधन की तैयारी पूरी, भूपेश बघेल ने कहा- जल्द होगा सीट बंटवारे पर फैसला
bihar chunav 2025
भाजपा के हिस्से में आईं 101 सीटें, जानें किसको कहां से मिला टिकट, देखें पूरी लिस्ट
bihar chunav 2025
'क्या हम सिर्फ वोट दिलाने की मशीन हैं?' सीएम योगी के मंत्री का बड़ा ऐलान
bihar chunav 2025
मोकामा में इस जगह लोगों ने अनंत सिंह के सामने क्यों किया वोट बहिष्कार का ऐलान?
Bihar politics
आपराधिक छवि वाले विधायकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी, गंभीर स्थिति की ओर इशारा
Arvind Akela Kallu
अरविंद अकेला कल्लू खेल रहे कोमल सिंह संग 'टिकुलिया' वाला खेल! दिखी शानदार केमिस्ट्री
Land for job scam
'लैंड फॉर जॉब' घोटाले में आज की सुनवाई टली, कोर्ट अब 10 नवंबर को सुनाएगा फैसला
Vaishali news
Vaishali News: उत्तर प्रदेश से बिहार में हो रही शराब की सप्लाई, पुलिस ने धर दबोचा
bihar chunav 2025
'आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं...', कुशवाहा ने बढ़ा सियासी हलचल