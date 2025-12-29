President Murmu Jharkhand Visit: आज जमशेदपुर आ रहीं राष्ट्रपति मुर्मू, यहां देखें उनके कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल और ट्रैफिक रूट

President Droupadi Murmu Jamshedpur Visit: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक बार फिर अपने गृह राज्य झारखंड के दौरे पर आ रही हैं. राष्ट्रपति मुर्मू आज (29 दिसंबर) जमशेदपुर पहुंच रही हैं. उनका यह दौरा काफी खास है, क्योंकि महामहिम अपने पूरे परिवार के साथ जमशेदपुर पहुंच रही हैं. राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. उनके स्वागत में पूरे शहर को पोस्टर-बैनरों से सजा दिया गया है. राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने काफी सख्त इंतजाम किए हैं और यातायात व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. महामहिम के आगमन को देखते हुए शहर में आज ट्रैफिक रूट को डायवर्ट किया गया है. आम नागरिकों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके इसकी जानकारी दी है.

राष्ट्रपति के दौरा का पूरा शेड्यूल

जानकारी के अनुसार, परसुडीह के करंडीह स्थित जहरास्थान में ओल चिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी. राष्ट्रपति का जमशेदपुर सोनारी एयरपोर्ट पर सुबह 10:10 बजे आगमन होगा. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद उन्हें रिसीव करने पहुंचेंगे. कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रपति का स्वागत पोटका के विधायक संजीव सरदार के नेतृत्व में आदिवासी रीति-रीवाज से किया जाएगा. इसके बाद राष्ट्रपति जहरास्थान में पूजा-अर्चना करेंगी, जिसके बाद 10 मिनट का ब्रेक होगा. उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी. आदिवासी समाज के अध्यक्ष रविन्द्र नाथ मुर्मू ने बताया कि कि राष्ट्रपति जब मंच पर पहुंचेंगी, तब कस्तूरबा गांधी की बालिकाएं राष्ट्रगान गाकर उनका स्वागत करेंगी. इसके बाद राष्ट्रपति एवं उपस्थित अतिथियों द्वारा दीप जला कर कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी. इसके बाद 100 लोगों को सम्मानित किया जाएगा. महामहिम एक घंटे तक यहां रहेंगी. उसके बाद वे सराइकेला के आदित्यपुर स्थित एनआईटी के लिए रवाना होंगी. जहां वे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी.

शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में आज बदलाव

जिला प्रशासन ने आम जनता के आवागमन के लिए रूट चार्ट जारी किया है. इसके तहत आज सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ऑटो रिक्शा, बस समेत सभी तरह के व्यावसायिक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है. जानकारी के मुताबिक, सरायकेला, पोटका, चाईबासा आदि क्षेत्रों में अगर जाना है तो उन्हें मरीन ड्राइव के मार्ग को अपनाना होगा. मरीन ड्राइव होते हुए ही उन्हें आदित्यपुर और गम्हरिया जाना होगा. पोटका, हाता और ओडिशा की तरफ से जिन लोगों को मानगो बस स्टैंड की ओर आना है तो उन्हें सरायकेला, कांड्रा, गम्हरिया और मरीन ड्राइव होते हुए बस स्टैंड जाना होगा. कदमा, बिष्टुपुर, मानगो और साकची ओर से टाटानगर रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले लोग आरडी टाटा गोलचक्कर, सुनसुनिया गेट, बर्मा माइंस गोलचक्कर, टीआरएफ मोड़, स्टार टॉकिज होते हुए स्टेशन की तरफ जाएंगे.