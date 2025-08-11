Bhagalpur Flood: राष्ट्रपति को जहां आना है, वहां वॉटर कर्फ्यू! बाढ़ के कारण तय नहीं हो पा रहा कार्यक्रम

President Murmu Bhagalpur Tour: नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश से बिहार की प्रमुख नदियां उफान पर हैं. गंगा, गंडक, कोसी और नारायणी सहित तमाम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. इससे पटना, भागलपुर और कटिहार सहित प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं. भागलपुर की लाइफलाइन माने जाने वाले एनएच-80 पर आवागमन प्रभावित हो गया है. सबौर-कहलगांव के बीएच एनएच के डाइवर्जन में सीपेज के कारण भारी वाहनों के परिचालन पर सीओ ने रोक लगा दी है. वहीं पश्चिम की ओर भागलपुर-सुल्तानगंज के बीच भवनाथपुर में एनएच-80 पर गंगा का पानी आर-पार हो गया है.

बिहार में आई बाढ़ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भागलपुर दौरा प्रभावित हो रहा है. दरअसल, भागलपुर में आई बाढ़ से तिलकामांझी विश्विद्यालय पूरी तरह जलमग्न हो चुका है. परिसर में कमर से ऊपर तक पानी है. विश्विद्यालय परिसर में नाव चल रहा है. यहां राष्ट्रपति मुर्मू का कार्यक्रम संभावित था, लेकिन पूरे परिसर जलमग्न होने के कारण कार्यक्रम की तारीख तय नहीं हो सकी है. राष्ट्रपति यहां तिलकामांझी की प्रतिमा का अनावरण होना है. विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में पूरी तरह से पानी प्रवेश कर गया है. विश्वविद्यालय के कुलपति अपने जरूरी काम निपटाने के लिए नाव से विश्वविद्यालय पहुंचे थे.

ऐसे में यहां आने वाले कर्मियों और छात्र-छात्राओं को भी परेशानियां हो रही है. शहरी क्षेत्र जलमग्न होने के बाद गंगा स्थिर हुई है जिले के कई पंचायत बाढ़ से प्रभावित है. गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए टीएमबीयू प्रशासन ने ग्राउंड फ्लोर से हटाकर फर्स्ट फ्लोर पर कापी रखने वाले कमरे में अंक पत्र सहित अन्य नए पेपर रखवा दिया है.

रिपोर्ट- अश्विनी

