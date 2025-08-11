Bhagalpur Flood: राष्ट्रपति को जहां आना है, वहां वॉटर कर्फ्यू! बाढ़ के कारण तय नहीं हो पा रहा कार्यक्रम
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2875842
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bhagalpur Flood: राष्ट्रपति को जहां आना है, वहां वॉटर कर्फ्यू! बाढ़ के कारण तय नहीं हो पा रहा कार्यक्रम

Bhagalpur Flood: बिहार में आई बाढ़ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भागलपुर दौरा प्रभावित हो रहा है. राष्ट्रपति तिलकामांझी विश्विद्यालय में तिलकामांझी की प्रतिमा का अनावरण करने आने वाली हैं.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 11, 2025, 11:56 AM IST

Trending Photos

Bhagalpur Flood: राष्ट्रपति को जहां आना है, वहां वॉटर कर्फ्यू! बाढ़ के कारण तय नहीं हो पा रहा कार्यक्रम

President Murmu Bhagalpur Tour: नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश से बिहार की प्रमुख नदियां उफान पर हैं. गंगा, गंडक, कोसी और नारायणी सहित तमाम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. इससे पटना, भागलपुर और कटिहार सहित प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं. भागलपुर की लाइफलाइन माने जाने वाले एनएच-80 पर आवागमन प्रभावित हो गया है. सबौर-कहलगांव के बीएच एनएच के डाइवर्जन में सीपेज के कारण भारी वाहनों के परिचालन पर सीओ ने रोक लगा दी है. वहीं पश्चिम की ओर भागलपुर-सुल्तानगंज के बीच भवनाथपुर में एनएच-80 पर गंगा का पानी आर-पार हो गया है.

बिहार में आई बाढ़ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भागलपुर दौरा प्रभावित हो रहा है. दरअसल, भागलपुर में आई बाढ़ से तिलकामांझी विश्विद्यालय पूरी तरह जलमग्न हो चुका है. परिसर में कमर से ऊपर तक पानी है. विश्विद्यालय परिसर में नाव चल रहा है. यहां राष्ट्रपति मुर्मू का कार्यक्रम संभावित था, लेकिन पूरे परिसर जलमग्न होने के कारण कार्यक्रम की तारीख तय नहीं हो सकी है. राष्ट्रपति यहां तिलकामांझी की प्रतिमा का अनावरण होना है. विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में पूरी तरह से पानी प्रवेश कर गया है. विश्वविद्यालय के कुलपति अपने जरूरी काम निपटाने के लिए नाव से विश्वविद्यालय पहुंचे थे. 

ये भी पढ़ें- कहीं मोदी किचन तो कहीं लालू रसोई..., बाढ़ पीड़ितों की मदद के बहाने सियासत हो रही!

ऐसे में यहां आने वाले कर्मियों और छात्र-छात्राओं को भी परेशानियां हो रही है. शहरी क्षेत्र जलमग्न होने के बाद गंगा स्थिर हुई है जिले के कई पंचायत बाढ़ से प्रभावित है. गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए टीएमबीयू प्रशासन ने ग्राउंड फ्लोर से हटाकर फर्स्ट फ्लोर पर कापी रखने वाले कमरे में अंक पत्र सहित अन्य नए पेपर रखवा दिया है.

रिपोर्ट- अश्विनी

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bhagalpur NewsPresident Droupadi MurmuBhagalpur Flood

Trending news

Bhagalpur News
राष्ट्रपति को जहां आना है, वहां वॉटर कर्फ्यू! बाढ़ के कारण तय नहीं हो पा रही तारीख
bihar chunav 2025
Bihar Assembly Election 2025 Live: चुनावी साल में बढ़ाई गई सम्राट और तेजस्वी की सुरक्षा, पप्पू यादव का भी दबदबा बढ़ा
patna news
Patna Fire: पटना के वेयरहाउस में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख
bihar flood
कहीं मोदी किचन तो कहीं लालू रसोई..., बाढ़ पीड़ितों की मदद के बहाने सियासत हो रही!
Gopalganj news
बिहार में फिर एनकाउंटर, गोपालगंज में पुलिस मुठभेड़ में विकास कुशवाहा को लगी गोली
Begusarai News
बेगूसराय में दिनदहाड़े महिला से लूटपाट के दौरान चाकू से हमला, इलाके में हड़कंप
Chirag Paswan
बिहार चुनाव से पहले चिराग को तगड़ा झटका, 139 नेताओं ने एक साथ छोड़ी पार्टी
Baikunthpur Assembly Seat
बैकुंठपुर सीट पर 2020 में RJD को मिली थी जीत, इस बार भी रहेगा दबदबा कायम?
Rabri Devi
राबड़ी देवी के बहनोई हरिलाल यादव का निधन, तेजस्वी और तेज प्रताप पहुंचे रूबन अस्पताल
Asia Rugby Under 20
राजगीर में Asia Rugby Under-20 में बिहार की बेटियों ने बढ़ाया राज्य का मान
;