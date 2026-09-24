'राज्य में लगे राष्ट्रपति शासन', जमुई की घटना पर RJD विधायक राहुल कुमार का सरकार पर हमला

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Rahul Kumar: जमुई में हाल ही में घटी घटना को लेकर बिहार में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. इसी क्रम में जहानाबाद से राजद विधायक राहुल कुमार ने राज्य सरकार पर कानून-व्यवस्था को लेकर कड़ा प्रहार किया है. मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जमुई की घटना पूरे राज्य को शर्मसार करने वाली है और यह बिहार के चेहरे पर एक काला धब्बा है. राजद विधायक ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया है कि विपक्ष कार्रवाई में सहयोग के लिए तैयार है. प्रशासन अपराधियों को चिन्हित कर सख्त कदम उठाए, ताकि सरकार का इकबाल कायम रहे.
राज्य में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं
इसके बावजूद राज्य में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और सरकार उनके पीछे चल रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जबकि पुलिस और आम जनता का मनोबल गिर चुका है. राज्य में महिलाएं खुद को पूरी तरह असुरक्षित महसूस कर रही हैं. राजद विधायक यहीं नहीं रुके. उन्होंने कानून-व्यवस्था की विफलता का उदाहरण देते हुए कहा कि जहानाबाद में भी एक हत्या हुई है और दो फिरौती के मामले सामने आए हैं.
रात नौ बजे ही सड़कें सुनसान
राजद विधायक ने दावा किया कि पहले जहां देर रात 12 बजे तक गतिविधियां चलती थीं, वहीं अब खौफ के कारण रात नौ बजे ही सड़कें सुनसान हो रही हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है और आम लोगों में भय का माहौल है.
राजद विधायक का केंद्र सरकार पर निशाना
राजद विधायक ने केंद्र सरकार को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चिंतन बैठक कर रहे हैं, उन्हें बिहार के हालात पर चिंतन करना चाहिए. उन्होंने मांग उठाई कि वर्तमान सरकार से बिहार की व्यवस्था नहीं संभल रही है, तो ऐसे में राज्य में अविलंब राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए.