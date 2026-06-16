/प्रिंस यादव मौत मामले की जांच कराएगी बिहार सरकार, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा- घटना दुखद

जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य संजय झा ने पटना में पत्रकारों से बातचीत में कई मुद्दों पर अपनी और एनडीए गठबंधन की राय रखी. नीट एग्जाम को लेकर उन्होंने कहा कि हाईएस्ट लेवल पर इसकी मॉनिटरिंग हो रही है कि एग्जाम सही तरीके से हो. जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, SIR को लेकर भी वे यात्रा करने आए थे. आपदा में अवसर ढूंढ निकालने में ट्रैक रिकॉर्ड है. पटना कोचिंग विवाद पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि प्रिंस यादव की मौत दुखद है. बिहार सरकार इस मामले की जांच कराएगी.