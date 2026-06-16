/प्रिंस यादव मौत मामले की जांच कराएगी बिहार सरकार, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा- घटना दुखद

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जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य संजय झा ने पटना में पत्रकारों से बातचीत में कई मुद्दों पर अपनी और एनडीए गठबंधन की राय रखी. नीट एग्जाम को लेकर उन्होंने कहा कि हाईएस्ट लेवल पर इसकी मॉनिटरिंग हो रही है कि एग्जाम सही तरीके से हो. जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, SIR को लेकर भी वे यात्रा करने आए थे. आपदा में अवसर ढूंढ निकालने में ट्रैक रिकॉर्ड है. पटना कोचिंग विवाद पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि प्रिंस यादव की मौत दुखद है. बिहार सरकार इस मामले की जांच कराएगी.
राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि अगर कोई सिचुएशन हुआ तो उनको लगता है तो उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल गई है. इन सबसे कुछ हासिल नहीं होना है. देश की जनता उनको अच्छे से जानती है. कांग्रेस और राहुल गांधी को अपने गिरेबां में झांकना चाहिए. जब वह सरकार चलाते थे, तब की क्या स्थिति थी? कितनी समस्याएं थीं? कितने पेपर लीक होते थे? अब कहीं गड़बड़ी हुई है तो सरकार मानती है कि गलत हुआ है और उस पर कार्रवाई होती है.
इंडिया ब्लॉक की एकजुटता को लेकर उन्होंने कहा कि पहली मीटिंग यही पटना में हुई थी. उसके बाद देख लीजिये. बस मोदी जी का विरोध करना इनका मकसद है. इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है. सब अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं. उस समय ये लोग नीतीश जी का विरोध कर रहे थे.
संजय झा ने कहा कि अब कौन सा गठबंधन बनाएंगे. अभी चुनाव हुआ. सब एक-दूसरे के खिलाफ लडे. बंगाल में, केरल में, एक-दूसरे के खिलाफ प्रचार किया. चुनाव खत्म नहीं हुआ, फिर एक जगह आ गए. जनता सब समझ रही है.
पटना कोचिंग विवाद में संजय झा ने कहा कि प्रिंस यादव की मृत्यु हुई है. काफी दुखद है. घटना बिहार के बाहर हुई है. उसके बाद भी बिहार सरकार इस मामले की जांच करेगी. हम समझते हैं कि कोचिंग में पढ़ाई होती है. बम बारूद तो हम लोगों के दिमाग में भी नहीं आता था. कोचिंग में बम चलता है. हम लोग भी कोचिंग अटेंड किए हैं. क्या रिस्पेक्ट के साथ शिक्षक को देखते थे, जबकि सरकारी स्कूल में पढ़ते थे. आज की क्या स्थिति है.
प्रिंस यादव की मौत की सीबीआई जांच की तेजस्वी यादव की मांग पर संजय झा ने कहा, प्रिंस यादव जी का नेपाल में डेथ हुआ है. उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं. मुझे भरोसा है कि बिहार सरकार दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी. अगर इसमें किसी ने भी गलत किया है तो वह बचेगा नहीं.
प्रधानमंत्री को विदेश में मिले सम्मान को लेकर संजय झा ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनको जब भी सम्मान मिलता है तो पूरे देश का सम्मान होता है.