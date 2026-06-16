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प्रिंस यादव मौत मामले की जांच कराएगी बिहार सरकार, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा- घटना दुखद

संजय झा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जो सरकार में प्रमुख सहयोगी दल है. ऐसे में उनका बयान काफी अहम हो जाता है. उन्होंने पटना में नीट पेपर लीक, प्रिंस यादव की मौत और इंडिया ब्लॉक को लेकर अपनी राय रखी.

Written BySunny KumarEdited By:Sunil MIshra
Published: Jun 16, 2026, 12:07 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 12:07 PM IST
प्रिंस यादव मौत मामले की जांच कराएगी बिहार सरकार, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा- घटना दुखद
Image Credit: संजय झा, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष (File Photo)

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Sunny Kumar

Sunny Kumar

सन्नी कुमार पिछले तीन वर्षों से पटना में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं. मुख्य रूप से राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके साथ ही शिक्षा, खेल, स्पेशल स्टोरी और पुलिस मुख्यालय से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं. Z Bihar-Jharkhand के साथ जुड़े हुए हैं.
 

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