सीएम नीतीश के नेतृत्व में हुए विकास को भी देखें प्रियंका गांधी', JDU प्रवक्ता नीरज कुमार का विपक्ष पर पलटवार

Bihar Politics: कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी मंगलवार को बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' में शामिल हुईं. इसके लेकर जनता दल (यूनाइटेड) के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधा. उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी का बिहार में स्वागत है और उनको यहां हुए विकास कार्यों को भी देखना चाहिए. जनता दल (यूनाइटेड) के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, प्रियंका गांधी बिहार में आई हैं, इसपर उनका स्वागत है. अगर वे यहां पर आई हैं तो एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के विकास को भी जरूर देखें. अगर वे एयरपोर्ट से आई होंगी, तो वहां के मार्बल पर अपना चेहरा देखा होगा. वे बिहार की बेटियों से मिल लें और जीविका दीदी से मिलकर बिहार के विकास के बारे में भी जान लें.

उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने के सवाल पर कहा, हमारी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि निशांत झा को पार्टी में आना चाहिए. हमारे दल के कार्यकर्ता इसे लेकर उत्साहित हैं कि वह दिन कब आएगा, जब एक कंप्यूटर इंजीनियर, सादगी और सौम्य शील स्वभाव का प्रतीक निशांत राजनीति में आए. हमारे कार्यकर्ता उस दिन को देखना चाहते हैं, जब निशांत कुमार पूरी सक्रियता से चुनाव में उतरें.

ये भी पढ़ें: JDU दफ्तर के बाहर लगे निशांत कुमार के पोस्टर तो दिल्ली चल दिए CM नीतीश, सियासत गरमाई

उपराष्ट्रपति पद के चुनाव पर जेडीयू प्रवक्ता ने कहा, देश के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार को उम्मीद थी कि कोई चुनाव नहीं होगा. उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वानुमति से हो. लेकिन विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतारा. विपक्ष हमेशा ही आरोप लगाती रही है कि संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया जाता है. अब उन्होंने पूर्व न्यायाधीश को ही अपना उम्मीदवार बना दिया.

उन्होंने नक्सलवाद पर बात करते हुए कहा, नक्सलवाद एक सामाजिक मुद्दा है, जिसका लाठी और बंदूक से मुकाबला नहीं किया जा सकता है. जिनके फैसले से नक्सलवाद पर परोक्ष रूप से समर्थन करने का आरोप लगा, उन्हीं को विपक्ष ने अपना उम्मीदवार बना दिया और इससे लोग आहत हैं.

इनपुट: आईएएनएस

