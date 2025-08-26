सीएम नीतीश के नेतृत्व में हुए विकास को भी देखें प्रियंका गांधी', JDU प्रवक्ता नीरज कुमार का विपक्ष पर पलटवार
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2897503
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

सीएम नीतीश के नेतृत्व में हुए विकास को भी देखें प्रियंका गांधी', JDU प्रवक्ता नीरज कुमार का विपक्ष पर पलटवार

Bihar Politics: बिहार में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर जनता दल के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रतिक्रिया दी.  उन्होंने प्रियंका गांधी का स्वागत किया और सुझाव दिया कि उन्हें बिहार के विकास कार्यों को भी देखना चाहिए. उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की संभावना पर उत्साह व्यक्त किया. साथ ही, उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव और नक्सलवाद से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर अपनी पार्टी का दृष्टिकोण साझा किया.

 

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 26, 2025, 04:11 PM IST

Trending Photos

नीरज कुमार,जदयू प्रवक्ता
नीरज कुमार,जदयू प्रवक्ता

Bihar Politics: कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी मंगलवार को बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' में शामिल हुईं. इसके लेकर जनता दल (यूनाइटेड) के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधा. उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी का बिहार में स्वागत है और उनको यहां हुए विकास कार्यों को भी देखना चाहिए. जनता दल (यूनाइटेड) के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, प्रियंका गांधी बिहार में आई हैं, इसपर उनका स्वागत है. अगर वे यहां पर आई हैं तो एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के विकास को भी जरूर देखें. अगर वे एयरपोर्ट से आई होंगी, तो वहां के मार्बल पर अपना चेहरा देखा होगा. वे बिहार की बेटियों से मिल लें और जीविका दीदी से मिलकर बिहार के विकास के बारे में भी जान लें.

उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने के सवाल पर कहा, हमारी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि निशांत झा को पार्टी में आना चाहिए. हमारे दल के कार्यकर्ता इसे लेकर उत्साहित हैं कि वह दिन कब आएगा, जब एक कंप्यूटर इंजीनियर, सादगी और सौम्य शील स्वभाव का प्रतीक निशांत राजनीति में आए. हमारे कार्यकर्ता उस दिन को देखना चाहते हैं, जब निशांत कुमार पूरी सक्रियता से चुनाव में उतरें.

ये भी पढ़ें: JDU दफ्तर के बाहर लगे निशांत कुमार के पोस्टर तो दिल्ली चल दिए CM नीतीश, सियासत गरमाई

उपराष्ट्रपति पद के चुनाव पर जेडीयू प्रवक्ता ने कहा, देश के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार को उम्मीद थी कि कोई चुनाव नहीं होगा. उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वानुमति से हो. लेकिन विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतारा. विपक्ष हमेशा ही आरोप लगाती रही है कि संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया जाता है. अब उन्होंने पूर्व न्यायाधीश को ही अपना उम्मीदवार बना दिया.

उन्होंने नक्सलवाद पर बात करते हुए कहा, नक्सलवाद एक सामाजिक मुद्दा है, जिसका लाठी और बंदूक से मुकाबला नहीं किया जा सकता है. जिनके फैसले से नक्सलवाद पर परोक्ष रूप से समर्थन करने का आरोप लगा, उन्हीं को विपक्ष ने अपना उम्मीदवार बना दिया और इससे लोग आहत हैं.
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Neeraj KumarBihar politics

Trending news

Bhagalpur News
भागलपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची रेलवे टीम, विरोध के बाद रोका गया अभियान
patna news
Patna News: ज्ञान भवन के बाहर हंगामा, BJP और NSUI कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प
patna news
CM नीतीश कुमार ने 341 करोड़ की विकास योजनाओं का किया शिलान्यास
Giridih news
गिरिडीह पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सुलझाया हत्याकांड का राज
Voter Adhikar Yatra
लोकतंत्र बचाने के लिए निकली वोटर अधिकार यात्रा: मुकेश सहनी
Gayaji News
स्टाइपेंड बढ़ोतरी की मांग पर मगध मेडिकल कॉलेज के इंटर्न डॉक्टरों की हड़ताल
Bihar Cabinet Meeting
बिहार में उद्योगक्रांति लाएंगे CM नीतीश! कैबिनेट मीटिंग में 26 बड़े एजेंडे हुए पास
bihar chunav 2025
JDU दफ्तर के बाहर लगे निशांत कुमार के पोस्टर तो दिल्ली चल दिए CM नीतीश, सियासत गरमाई
Bihar Crime News
पूर्णिया पुलिस ने 345 लीटर विदेशी शराब के साथ दो तस्करों को किया गिरफ्तार
Muzaffarpur News
नेपाल में सूटकेस के अंदर मिला मुजफ्फरपुर की महिला का शव, घर से
;