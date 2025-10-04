Advertisement
पूर्व मंत्री श्याम रजक के खिलाफ JDU दफ्तर में प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने दी चेतावनी- टिकट मिला तो हार तय

पटना के जदयू कार्यालय में शनिवार को फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र से आए कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री श्याम रजक के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया. उनका आरोप था कि श्याम रजक ने एक ऐसे व्यक्ति की प्रतिमा का अनावरण किया, जिस पर हत्या का आरोप रहा है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 04, 2025, 06:02 PM IST

पटना में जदयू कार्यालय पर प्रदर्शन
पटना स्थित जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में शनिवार को उस समय हंगामा हो गया जब फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पहुंचे. ये सभी पूर्व मंत्री श्याम रजक के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे. कार्यकर्ताओं ने कहा कि श्याम रजक पार्टी में आने के बाद लगातार विवादित बयान और काम कर रहे हैं, जिससे स्थानीय समाज आहत है.

प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि बीते 22 तारीख को श्याम रजक ने एक ऐसे व्यक्ति की प्रतिमा का अनावरण किया, जिस पर गंभीर अपराध और हत्या का आरोप रहा है. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जिस व्यक्ति पर मुख्यमंत्री के रिश्तेदार की हत्या का आरोप हो, उसे शहीद का दर्जा देकर सम्मानित करना किसी भी तरह से सही नहीं है. इस मुद्दे को लेकर कुर्मी समाज के लोग विशेष रूप से नाराज दिखे और एकजुट होकर जदयू कार्यालय में विरोध दर्ज कराया.

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे पार्टी नेतृत्व को ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन वहां मौजूद संगठन प्रभारी संजय गांधी ने इसे लेने से इनकार कर दिया. इस पर प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर श्याम रजक को टिकट दिया गया तो फुलवारी शरीफ सीट से जदयू को हार का सामना करना पड़ेगा. साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि श्याम रजक पहले भी पार्टी कार्यकर्ताओं का अपमान करते रहे हैं और दल बदलू नेता की छवि रखते हैं.

श्याम रजक की राजनीति की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल (RJD) से हुई थी. वे 1995 से लेकर 2020 तक लगातार 6 बार फुलवारी शरीफ से विधायक चुने गए. आरजेडी में वे राष्ट्रीय महासचिव के पद तक पहुंचे. लालू-राबड़ी शासन के दौरान वे ऊर्जा, जनसंपर्क और विधि विभाग में मंत्री रहे. नीतीश कुमार की सरकार में 2010 से 2015 तक खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री और 2019-2020 में उद्योग मंत्री रहे.

श्याम रजक का राजनीतिक करियर दल बदल के लिए भी जाना जाता है. 2009 में उन्होंने आरजेडी छोड़कर जदयू का दामन थामा. 2020 में उन्हें जदयू से निष्कासित कर दिया गया, जिसके बाद वे कुछ समय तक निर्दलीय रहे. अगस्त 2020 में वे फिर से आरजेडी में लौटे और राष्ट्रीय महासचिव बने. हालांकि अगस्त 2024 में उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा देकर दोबारा जदयू जॉइन किया और राष्ट्रीय महासचिव का पद संभाला.

