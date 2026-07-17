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भूमिहीनों को जमीन से लेकर भ्रष्टाचार से मुक्ति तक, सरकार के 100 दिन पूरे होने से पहले दिलीप जायसवाल ने गिनाईं 5 बड़ी प्राथमिकताएं

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने जिस तरह से सरकार की प्राथमिकताएं गिनाई हैं, अगर उस पर अमल हुआ तो न केवल भूमिहीनों को जमीन मिल जाएगी, बल्कि बिहार में जमीन के चलते झगड़ों में भारी कमी दर्ज की जाएगी.

Written ByAatmja singhEdited By:Sunil MIshra
Published: Jul 17, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 12:33 PM IST
भूमिहीनों को जमीन से लेकर भ्रष्टाचार से मुक्ति तक, सरकार के 100 दिन पूरे होने से पहले दिलीप जायसवाल ने गिनाईं 5 बड़ी प्राथमिकताएं
Image Credit: राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल (File Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Aatmja singh

Aatmja singh

आत्मजा सिंह ज़ी मीडिया में रिपोर्टर और एंकर के तौर पर काम करती हैं और एक अनुभवी पत्रकार हैं. उन्होंने पटना वीमेंस कॉलेज (2019-22) से मास कम्युनिकेशन में बैचलर डिग्री और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी (2022-24) से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री हासिल की है. उनके पास कुल 2.5 साल का काम का अनुभव है, जिसमें 1.5 साल डिजिटल मीडिया में और 1 साल ज़ी मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संगठन के साथ काम करने का अनुभव शामिल है. न्यूज रिपोर्टिंग, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन और ऑन-ग्राउंड कवरेज में विशेषज्ञता रखने वाली अतमाजा को मेनस्ट्रीम न्यूजरूम के कामकाज और डिजिटल स्टोरीटेलिंग की अच्छी समझ है.

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