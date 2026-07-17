/भूमिहीनों को जमीन से लेकर भ्रष्टाचार से मुक्ति तक, सरकार के 100 दिन पूरे होने से पहले दिलीप जायसवाल ने गिनाईं 5 बड़ी प्राथमिकताएं

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पटना: सम्राट चौधरी सरकार के 100 साल पूरे होने के अवसर पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आने वाले समय के लिए अपनी 5 सबसे बड़ी प्राथमिकताओं का खाका तैयार किया है. मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि जमीन पर उनका प्रभाव सुनिश्चित करना है. उन्होंने कहा कि विभाग का लक्ष्य भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध कराने, सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने, विकास परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने, विभाग में पारदर्शिता लाने और जमीन से जुड़े विवादों का स्थायी समाधान करने पर केंद्रित है. उन्होंने कहा कि यदि इन 5 प्राथमिकताओं पर प्रभावी ढंग से काम पूरा हो जाता है तो बिहार में भूमि व्यवस्था पहले की तुलना में कहीं अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी हो जाएगी.
1. भूमिहीनों को जमीन और बेघरों को आवास दिलाना सबसे बड़ी प्राथमिकता
डॉ. जायसवाल ने कहा कि विभाग की पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता बिहार के भूमिहीन परिवारों को बासगीत पर्चा उपलब्ध कराना है. उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का अधिकार केवल रोटी, कपड़ा और शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि सम्मानजनक जीवन के लिए जमीन और मकान भी उतना ही जरूरी है. उन्होंने कहा कि जब तक भूमिहीन परिवारों के नाम जमीन नहीं होगी, तब तक उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाएगा. इसी उद्देश्य से विभाग ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि 15 अगस्त तक 30 हजार भूमिहीन परिवारों को एक साथ बासगीत पर्चा उपलब्ध कराया जाए, ताकि उन्हें आगे आवास योजना का लाभ भी मिल सके.
2. विकास परियोजनाओं के लिए समय पर जमीन उपलब्ध कराना
मंत्री ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं केवल जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्षों तक अटकी रहती हैं. ऐसे में विभाग की दूसरी प्राथमिकता सभी जरूरी सरकारी परियोजनाओं के लिए समय पर भूमि उपलब्ध कराना है. उन्होंने बताया कि सड़क, एयरपोर्ट, बिजली परियोजनाएं, उद्योग, परिक्रमण पथ, नए डिग्री कॉलेज और केंद्रीय विद्यालय जैसी परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर जमीन उपलब्ध कराई जा रही है.
उन्होंने विशेष रूप से बताया कि बिहार में 19 केंद्रीय विद्यालय केवल भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण पिछले सात वर्षों से शुरू नहीं हो पा रहे थे. विभाग ने एक महीने के भीतर सभी विद्यालयों के लिए पांच-पांच एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी है. मंत्री ने इसके लिए उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की इच्छाशक्ति की सराहना करते हुए कहा कि अब एक-दो महीने के भीतर ये विद्यालय वैकल्पिक भवनों में शुरू हो जाएंगे.
3. सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर Land Bank तैयार करना
डॉ. जायसवाल ने कहा कि विभाग की तीसरी बड़ी प्राथमिकता राज्य की सरकारी जमीन को वापस सरकारी कब्जे में लाना है. उन्होंने दावा किया कि बिहार में लाखों एकड़ सरकारी जमीन ऐसी है, जिस पर सरकार का वास्तविक कब्जा नहीं है और उसका गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि गोपालगंज जिले के सिधवलिया और बैकुंठपुर क्षेत्र में ही करीब 14 हजार एकड़ सरकारी जमीन ऐसी मिली है, जो सरकारी रिकॉर्ड में तो है लेकिन सरकार के कब्जे में नहीं है.
उन्होंने कहा कि अगले एक वर्ष के भीतर बड़े स्तर पर अभियान चलाकर ऐसी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा और उन्हें सरकार के Land Bank में शामिल किया जाएगा, ताकि भविष्य में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए जमीन की कमी न हो.
4. भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी राजस्व विभाग बनाना
मंत्री ने कहा कि विभाग की चौथी प्राथमिकता राजस्व विभाग को पूरी तरह पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है. उन्होंने बताया कि इस दिशा में कई बड़े प्रशासनिक फैसले लिए जा चुके हैं. विभाग ने 360 अंचल अधिकारियों का तबादला किया है, वहीं बड़ी संख्या में राजस्व कर्मचारियों का भी स्थानांतरण किया गया है ताकि लंबे समय से एक ही जगह जमे कर्मचारियों की व्यवस्था समाप्त हो सके.
हालांकि, उन्होंने माना कि पूरे सिस्टम में बदलाव एक दिन में संभव नहीं है. इसके लिए चरणबद्ध तरीके से सुधार किए जा रहे हैं. पहले मंत्रालय स्तर पर सुधार शुरू किया गया और अब पूरे विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने तथा भ्रष्टाचार कम करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है.
5. जमीन विवाद खत्म कर हर जमीन का स्पष्ट रिकॉर्ड तैयार करना
डॉ. जायसवाल ने कहा कि विभाग की पांचवीं और सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक राज्यभर में जमीन से जुड़े विवादों का स्थायी समाधान करना है. उन्होंने कहा कि बिहार में अधिकांश भूमि अभिलेख पुराने सर्वे पर आधारित हैं. कैडस्ट्रल सर्वे लगभग सौ वर्ष पहले हुआ था, जबकि रिवीजनल सर्वे वर्ष 1973 में हुआ. इसके बावजूद आज भी बड़ी संख्या में लोगों के जमीन संबंधी विवाद समाप्त नहीं हो पाए हैं.
उन्होंने कहा कि विभाग का लक्ष्य सर्वे कार्य को पूरा कर प्रत्येक जमीन का स्पष्ट रिकॉर्ड तैयार करना है. भविष्य में ऐसी व्यवस्था विकसित की जाएगी कि जमीन का पासबुक जैसी प्रणाली बने, जिसमें एक धुर या एक बिस्वा जमीन की खरीद-बिक्री भी तुरंत दर्ज दिखाई दे.
मंत्री ने कहा कि राज्य में सिविल कोर्ट में लंबित मामलों का बड़ा हिस्सा जमीन विवाद से जुड़ा है. वहीं थानों में दर्ज मारपीट, हत्या और अन्य आपराधिक मामलों में भी बड़ी संख्या भूमि विवाद से संबंधित होती है. यदि जमीन विवाद कम हो जाएं तो सामाजिक तनाव भी काफी हद तक समाप्त हो सकता है और प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी.
अंत में उन्होंने कहा कि वे ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उन्हें इतनी शक्ति मिले कि वे अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन कर सकें और राजस्व विभाग को एक पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितैषी विभाग के रूप में स्थापित कर सकें.