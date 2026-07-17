/भूमिहीनों को जमीन से लेकर भ्रष्टाचार से मुक्ति तक, सरकार के 100 दिन पूरे होने से पहले दिलीप जायसवाल ने गिनाईं 5 बड़ी प्राथमिकताएं

पटना: सम्राट चौधरी सरकार के 100 साल पूरे होने के अवसर पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आने वाले समय के लिए अपनी 5 सबसे बड़ी प्राथमिकताओं का खाका तैयार किया है. मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि जमीन पर उनका प्रभाव सुनिश्चित करना है. उन्होंने कहा कि विभाग का लक्ष्य भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध कराने, सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने, विकास परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने, विभाग में पारदर्शिता लाने और जमीन से जुड़े विवादों का स्थायी समाधान करने पर केंद्रित है. उन्होंने कहा कि यदि इन 5 प्राथमिकताओं पर प्रभावी ढंग से काम पूरा हो जाता है तो बिहार में भूमि व्यवस्था पहले की तुलना में कहीं अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी हो जाएगी.