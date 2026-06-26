राज्य चुनें
पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए जनता दल (यूनाइटेड) ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. JDU पार्टी ने घोषणा की है कि वह राज्य की 117 में से 45 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. पंजाब JD(U) के प्रदेश अध्यक्ष मालविंदर सिंह बेनीपाल ने इस बात का दावा किया है कि पार्टी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी. साथ ही, उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी फिलहाल अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है. बता दें कि पार्टी के इस ऐलान के बाद पंजाब में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. सभी पार्टियां अपनी-अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है. कुल मिलाकर इस बार पंजाब विधानसभा चुनाव काफी सुर्खियों में रहने वाला है.
पंजाब की सियासत में हलचल
जेडीयू का चुनावी अभियान पूर्व सीएम नीतीश कुमार की छवि और उनके सुशासन मॉडल पर केंद्रित रहेगा. पार्टी का मानना है कि पंजाब की जनता के बीच एक नया राजनीतिक विकल्प पेश किया जा सकता है. जेडीयू की इस सक्रियता से पंजाब की सियासत में हलचल बढ़ गई है और आगामी विधानसभा चुनाव (Punjab Assembly Election) में मुकाबला और दिलचस्प होने के संकेत मिल रहे हैं.
पंजाब विधानसभा चुनाव कब होंगे?
बता दें कि ऐसी बात की चर्चा है कि पंजाब विधानसभा चुनाव इस बार फरवरी 2027 में कराए जाने के बावजूद इसी साल नवंबर 2026 में कराए जा सकते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी-अपनी कमर कस ली है. चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP), बीजेपी (BJP), कांग्रेस और अब जेडीयू (JDU) ने भी तैयारी शुरू कर दी है. आने वाले चुनाव को देखते हुए सीएम भगवंत मान भी एक्टिव हो गए हैं.