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पंजाब विधानसभा चुनाव में दिलचस्प होगा मुकाबला; 45 सीटों पर अकेले दांव खेलेगी JDU, तैयारियां तेज

Punjab Assembly Election: पंजाब विधानसभा चुनाव में मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना है. JDU भी अब मैदान में उतर आईं है और राज्य की 117 में से 45 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है.

Written ByRanjana Dubey
Published: Jun 26, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 11:32 AM IST
पंजाब विधानसभा चुनाव में दिलचस्प होगा मुकाबला; 45 सीटों पर अकेले दांव खेलेगी JDU, तैयारियां तेज
Image Credit: AI Generated imageSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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