पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए जनता दल (यूनाइटेड) ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. JDU पार्टी ने घोषणा की है कि वह राज्य की 117 में से 45 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. पंजाब JD(U) के प्रदेश अध्यक्ष मालविंदर सिंह बेनीपाल ने इस बात का दावा किया है कि पार्टी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी. साथ ही, उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी फिलहाल अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है. बता दें कि पार्टी के इस ऐलान के बाद पंजाब में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. सभी पार्टियां अपनी-अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है. कुल मिलाकर इस बार पंजाब विधानसभा चुनाव काफी सुर्खियों में रहने वाला है.