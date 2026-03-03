Advertisement
सांसद पप्पू यादव की तबीयत अचानक बिगड़ी, इरफान अंसारी बोले- 'झारखंड लाया जाए, इलाज कराएंगे'

Purnea News: सांसद पप्पू यादव मंगलवार को अचानक बीमार पड़ गए. इसकी जानकारी उनके सचिव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी. साथ ही झारखंड के साथ हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी ने भी सांसद के परिवार वालों से फोन पर बातचीत कर हालचाल लिया.

सांसद पप्पू यादव की तबीयत अचानक बिगड़ी, घर पर चल रहा इलाज
Pappu Yadav: पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव की तबीयत अचानक 3 मार्च, 206 दिन मंगलवार को खराब हो गई. पप्पू यादव की हालत को देखते हुए डॉक्टरों की निगरानी में उनको उन्हीं के घर पर रखा गया है. वहीं, झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पूर्णिया के लोकप्रिय सांसद बड़े भाई राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की तबीयत अचानक बिगड़ने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह खबर सुनकर मन व्यथित है. वे हमारे अत्यंत करीबी और सम्माननीय साथी हैं.

झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर ने आगे लिखा कि मैंने उनके परिजनों से दूरभाष पर बात कर उनका हालचाल जाना और आग्रह किया कि अगर आवश्यक समझें तो उन्हें झारखंड लाया जाए. झारखंड सरकार की ओर से उनके समुचित और बेहतर इलाज की पूरी व्यवस्था की जाएगी. स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना मेरी पहली प्राथमिकता है, और हर जरूरतमंद को उत्तम चिकित्सा सेवा दिलाना मेरा कर्तव्य है. ईश्वर से प्रार्थना है कि वे शीघ्र स्वस्थ होकर पुनः जनसेवा में सक्रिय हों.

मिली जानकारी के अनुसार, अभी फिलहाल पप्पू यादव की स्थिति पहले से बेहतर बताई जा रही है. इससे पहले सांसद पप्पू यादव के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर उनके निजी सचिव की तरफ से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी शेयर की गई थी. सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा गया कि तबीयत अचानक खराब होने के बाद डॉक्टरों की देखरेख में सांसद पप्पू यादव का इलाज किया गया. साथ ही आगे कहा गया कि घबराएं नहीं और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करें.

