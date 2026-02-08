Pappu Yadav Health Update: पप्पू यादव की अब कैसी है तबीयत, देखें मेडिकल रिपोर्ट में क्या निकला?

Pappu Yadav Health Update: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी, जिसके कारण पुलिस उन्हें कोर्ट ने पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (PMCH) में मेडिकल कस्टडी में रखने का आदेश दिया था. शनिवार (7 फरवरी) की रात बेऊर जेल में कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद पुलिस ने उन्हें PMCH में भर्ती करा दिया है, जहां सांसद का इलाज चल रहा है. अब पप्पू यादव की सेहत से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है. जानकारी के मुताबिक, पप्पू यादव की सेहत में अब सुधार है. फिलहाल उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में ही रखा गया है.

बता दें कि गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव ने पीठ और छाती में दर्द की समस्या समस्या बताई थी. इसके अलावा उन्होंने सिर दर्द, घबराहट और दिल की धड़कन बढ़ने की शिकायत की थी. सांसद की परेशानी को देखते हुए पुलिस उन्हें शुक्रवार (6 फरवरी) की रात को ही पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS) लेकर आई थी. यहां रात भर डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया. इस दौरान डॉक्टरों की एक टीम ने पप्पू यादव का हेल्थ चेकअप किया था, जिसकी रिपोर्ट भी अब आ गई है.

IGIMS के निदेशक डॉ. सुनील कुमार ने बताया कि डाक्टरों की एक टीम ने सांसद पप्पू यादव का ईसीजी, इको और एहतियातन सिटी एंजियोग्राफी किया था, जिसकी रिपोर्ट सामान्य पाई गई है. वहीं PMCH अधीक्षक डॉ. राजीव कुमार सिंह ने बताया कि सभी आवश्यक जांचों के बाद सांसद की स्थिति फिलहाल स्थिर है.

उधर पप्पू यादव के निजी सचिव ने आरोप लगाया है कि PMCH में सांसद के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि करीब आधे घंटे तक उन्हें कमरा नहीं मिला. उन्होंने कहा कि गैलरी में स्ट्रेचर पर पड़े रहे.