Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3102096
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Pappu Yadav Health Update: पप्पू यादव की अब कैसी है तबीयत, देखें मेडिकल रिपोर्ट में क्या निकला?

Pappu Yadav Health Update: शुक्रवार (6 फरवरी) की रात को ही पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS) लेकर आई थी. यहां रात भर डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया. पप्पू यादव की अब हेल्थ रिपोर्ट सामने आ चुकी है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Feb 08, 2026, 11:02 AM IST

Trending Photos

सांसद पप्पू यादव गिरफ्तार
सांसद पप्पू यादव गिरफ्तार

Pappu Yadav Health Update: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी, जिसके कारण पुलिस उन्हें कोर्ट ने पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (PMCH) में मेडिकल कस्टडी में रखने का आदेश दिया था. शनिवार (7 फरवरी) की रात बेऊर जेल में कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद पुलिस ने उन्हें PMCH में भर्ती करा दिया है, जहां सांसद का इलाज चल रहा है. अब पप्पू यादव की सेहत से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है. जानकारी के मुताबिक, पप्पू यादव की सेहत में अब सुधार है. फिलहाल उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में ही रखा गया है. 

बता दें कि गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव ने पीठ और छाती में दर्द की समस्या समस्या बताई थी. इसके अलावा उन्होंने सिर दर्द, घबराहट और दिल की धड़कन बढ़ने की शिकायत की थी. सांसद की परेशानी को देखते हुए पुलिस उन्हें शुक्रवार (6 फरवरी) की रात को ही पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS) लेकर आई थी. यहां रात भर डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया. इस दौरान डॉक्टरों की एक टीम ने पप्पू यादव का हेल्थ चेकअप किया था, जिसकी रिपोर्ट भी अब आ गई है.

ये भी पढ़ें- Bihar Breaking News Live: नीट छात्रा मौत मामले पर आज जंतर-मंतर पर धरना देगा पीड़ित परिवार, पप्पू यादव मामले में भी पल-पल की अपडेट

Add Zee News as a Preferred Source

IGIMS के निदेशक डॉ. सुनील कुमार ने बताया कि डाक्टरों की एक टीम ने सांसद पप्पू यादव का ईसीजी, इको और एहतियातन सिटी एंजियोग्राफी किया था, जिसकी रिपोर्ट सामान्य पाई गई है. वहीं PMCH अधीक्षक डॉ. राजीव कुमार सिंह ने बताया कि सभी आवश्यक जांचों के बाद सांसद की स्थिति फिलहाल स्थिर है.

उधर पप्पू यादव के निजी सचिव ने आरोप लगाया है कि PMCH में सांसद के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि करीब आधे घंटे तक उन्हें कमरा नहीं मिला. उन्होंने कहा कि गैलरी में स्ट्रेचर पर पड़े रहे.

TAGS

Pappu Yadav

Trending news

patna news
Patna News: अब पटना में भी होगा 'वर्ल्ड क्लास' क्रूज टर्मिनल, पर्यटन को लगेंगे पंख
Saharsa news
Saharsa News: कीटनाशक पीने वाले 4 दोस्तों में से तीसरे की भी मौत, गांव में पसरा मातम
Darbhanga Caste Conflict
8 पासवान परिवारों को मिले ₹6.64 लाख, घर-दुकान में तोड़फोड़ का भी मिलेगा मुआवजा
patna news
Patna News: पटना में इस साल खुलेंगे 24 नए CNG स्टेशन, लंबी लाइनों से मिलेगा छुटकारा
Nawada News
नवादा: पेड़ से टकराई मुखिया की स्कॉर्पियो, उधर अज्ञात वाहन ने दो दोस्तों को रौंदा
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: नीट छात्रा मौत मामले पर आज जंतर-मंतर पर धरना देगा पीड़ित परिवार, पप्पू यादव मामले में भी पल-पल की अपडेट
Begusarai News
दरभंगा में हैवानियत! 6 वर्षीय बच्ची के साथ पड़ोसी ने किया दुष्कर्म, खून से लथपथ मिली
Nawada News
Nawada News: कुसुंभा हॉल्ट पर थमी नवादा-पटना ट्रेन, 35 हजार लोगों को होगा फायदा
Jharkhand news
आदिम जनजाति के 10 बच्चों बरामद, श्राद्ध कार्यक्रम में होने गए थे शामिल, जानिए मामला
Bihar News
अरहर, चना और मसूर के लिए बिहार बनेगा हब, केंद्र से मांगे रोग-रोधी बीज