"कोई इतना काम नहीं करता जितना मेरा बेटा करता है", पप्पू यादव की मां का बयान बना चर्चा का विषय!

pappu yadav mother emotional statement: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की मां ने अपने बेटे की तारीफ करते हुए भावुक बयान दिया. उन्होंने कहा कि उनका बेटा बिना किसी पार्टी के समर्थन के भी जनता के बीच रहकर बेहतरीन काम कर रहा है.

पप्पू यादव की मां ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "मतदान बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है. जनता इस बार समझदारी से वोट डाल रही है. मेरा बेटा भी हमेशा यही कहता है कि बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार बननी चाहिए." उन्होंने बताया कि पप्पू यादव लगातार लोगों से मिल रहे हैं, बैठकों में शामिल हो रहे हैं और राज्य में गठबंधन सरकार बनने के लिए चर्चा कर रहे हैं.

बातचीत के दौरान पप्पू यादव की मां ने कहा, "मेरा बेटा निर्दलीय सांसद बनकर बहुत अच्छा काम कर रहा है. इतना काम कोई नहीं करता जितना वो करता है. वो दिन-रात जनता की सेवा में लगा रहता है." पप्पू यादव की मां ने यह भी कहा कि बिहार की जनता अब जागरूक हो चुकी है और उसे पता है कि कौन उसके हित में काम कर रहा है. पूर्णिया में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ देखने को मिली. लोग सुबह से ही लाइनों में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं.

बता दें कि निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने भी मतदान किया. मतदान के बाद मीडिया से बात करते हुए सांसद पप्पू यादव ने लोगों से मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि बिहार में न्याय व्यवस्था को लेकर एक बड़ा बदलाव के लिए लोग वोट करें. बिहार को बाढ़ से मुक्ति मिले.

उन्होंने कहा कि कई बूथों पर ईवीएम खराब है. उन्होंने कहा कि सीमांचल और कोसी जिसके साथ खड़े होते हैं, सरकार उसकी बननी तय है. दूसरे चरण में 122 विधानसभा सीटों के 3.7 करोड़ से ज्यादा मतदाता 1302 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे.

