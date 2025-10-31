'NDA सरकार में और कितने यादवों की बलि मोकामा में होगी?' दुलारचंद के परिवार से मिले पप्पू यादव

Pappu Yadav Dularchand Murder: मोकामा के ताड़तर इलाके में जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ता दुलार चंद यादव की हत्या के बाद इलाके में तनाव फैल गया है. मृतक के घर पहुंचे निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने घटना की निंदा की. साथ ही एनडीए सरकार पर सवाल उठाया.
Dularchand Yadav Murder Case: बिहार की मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की हत्या के बाद भारी तनाव और आक्रोश व्याप्त है. इस हत्याकांड ने इलाके की राजनीतिक फिजां को गरमा दिया है. मृतक दुलारचंद यादव के घर पहुंचे निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने इस घटना की कड़ी निंदा की. उन्होंने इसे एक निर्मम और नियोजित हत्या करार दिया. पप्पू यादव ने कहा कि बिहार की एनडीए सरकार पर निशाना साधा.
पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि पुटूस यादव के बाद अब दुलारचंद यादव जी... क्या भूलेगा मोकामा? एनडीए (NDA) की सरकार में और कितने यादवों की बलि मोकामा में होगी? क्या ये राक्षस राज दिल्ली की मीडिया को नहीं दिखाता? दुलारचंद यादव के परिवार के गहरी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं. क्या बिहार को फिर से चुनावी हिंसा में सत्ता पक्ष ने जान बूझकर धकेल दिया है?
दरअसल, पप्पू यादव घटना वाले दिन ही मोकामा के ताड़पर गांव पहुंचे. उन्होंने मृतक दुलालचन्द यादव के परिजनों से मुलाकात की. साथ ही घटना की जानकारी ली. पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि मोकामा में कही कुछ होता है तो एक ही व्यक्ति का नाम क्यों सामने आता है? उन्होंने आगे कहा कि सुशासन की यह कौन सी तस्वीर है? विरोधियों के साथ मार पीट और हत्या की यह पहली घटना नहीं है. पप्पू यादव ने कहा कि भागलपुर से यहां तक जाति विशेष पदाधिकारियों के नियुक्ति की गई है, यह किसके इशारे पर है.
कब हुई थी हत्या, जानिए
मोकामा विधानसभा क्षेत्र में दुलारचंद यादव जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के प्रचार के लिए निकले थे. वह जनसंपर्क के लिए अजगरा से होकर खुशहालचक से मोकामा लौट रहे थे. वहीं, मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह काफिला जनसंपर्क के लिए गया था. इसी बीच दोनों के काफिले में गाड़ी आपस में टकरा गई. इसके बाद दुलारचंद यादव के पैर में गोली लग गई. इसके बाद बताया जाता है कि किसी ने उनको गाड़ी से कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई.
