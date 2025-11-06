14 नवंबर के बाद महागठबंधन का पता नहीं चलेगा, बिहार में फिर बनेगी NDA सरकार: पुष्कर सिंह धामी

Bihar chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने का दावा किया है. 14 नवंबर के बाद तो महागठबंधन का पता नहीं चलने वाला है. पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नैनीताल के रामनगर और हल्द्वानी में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बिहार की जनता एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनाएगी. उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में जिस तेजी से विकास कार्य हुए हैं, उसी का परिणाम है कि जनता भाजपा और एनडीए गठबंधन पर भरोसा जता रही है.

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में अभूतपूर्व विकास हुआ है. सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और हवाई सेवाओं के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब जंगलराज से पूरी तरह मुक्त हो चुकी है और सुशासन व विकास की राह पर आगे बढ़ना चाहती है. इसीलिए फिर से एनडीए की सरकार लाने जा रही है. महागठबंधन बुरी तरह हारने जा रहा है. जनता को पता चल गया है कि महागठबंधन के लोग झूठे वादे कर रहे हैं और अगर उनकी सरकार आएगी तो फिर से जंगलराज आ सकता है.

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि डबल इंजन की सरकारें तेजी से काम कर रही हैं, जिससे लोगों में विश्वास बढ़ा है. बिहार के युवा रोजगार, शिक्षा और बेहतर भविष्य की उम्मीद भाजपा और एनडीए से कर रहे हैं. इस बार भी बिहार में एनडीए की सरकार बड़े बहुमत से बनेगी और राज्य विकास के नए दौर में प्रवेश करेगा.

उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह राज्य के लिए गर्व का क्षण है. सरकार हर उत्तराखंड वासी की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है. पिछले 25 वर्षों में राज्य ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं और आने वाले 25 वर्ष उत्तराखंड के लिए 'स्वर्णिम दशक' साबित होंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड अगले दशक में अभूतपूर्व विकास करेगा. उन्होंने सभी राज्यवासियों से एकजुट होकर उत्तराखंड को समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बनाने का आह्वान किया.

इनपुट: आईएएनएस

