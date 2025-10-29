Pushpam Priya Choudhary: बिहार चुनाव में फिर से चर्चा में आईं पुष्पम प्रिया चौधरी, जानें इस बार कहां से लड़ रहीं हैं इलेक्शन?

Pushpam Priya Choudhary Bihar Chunav 2025: लंदन रिटर्न्स के नाम से मशहूर द प्लुरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी एक बार फिर से चर्चा में हैं. इस बार दरभंगा सीट से चुनावी ताल ठोक रही पुष्पम प्रिया चौधरी ने एक्स पर एक इमोशन ट्वीट करके सबका ध्यान अपनी खींचा है. पुष्पम प्रिया ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं जीवन में खुद से जो भी कर लूं, अपने शहर दरभंगा की एक पीढ़ी के लिए मैं हमेशा “विनोद भाई जी” की बेटी ही रहूंगी. कोई ऐसा मुहल्ला या बाज़ार नहीं है, जहां जाति, धर्म, समुदाय से परे एक खास उम्र के लोगों ने रोक कर मुझे यूं न कहा हो कि “ओह तुम तो विनोद भाईजी की बेटी हो, कितनी बड़ी हो गई है.

उन्होंने आगे लिखा कि मेरे पिता जिंदादिल व्यक्ति थे. यूनिवर्सिटी से लेकर राजनीति तक उनकी खुशमिजाजी ही उनका जीवन रहा. वे भले आज नहीं हैं और उनकी पार्टी भले अलग रही हो, पर वे हमेशा मेरे लिए सबसे बड़े स्टार प्रचारक रहेंगे. बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में द प्लुरल्स पार्टी राज्य की 148 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी थी. खुद पुष्पम प्रिया चौधरी अपनी दोनों सीटों से चुनाव हार गई थीं. इस बार उनकी पार्टी ने 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं. 2020 में खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित किया था. काले कपड़ों और मास्क में नजर आने वाली पुष्पम ने वादा किया था कि वे मास्क तभी हटाएंगी, जब कोई चुनाव जीत लेंगी.

