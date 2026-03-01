Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3126639
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

PUSU Chunav Result: कौन हैं शांतनु शेखर और खुशी कुमारी, जिन्होंने NSUI का लहराया परचम

PUSU Chunav Result 2026: 1980 के बाद से पहली बार अध्यक्ष पद पर NSUI को जीत हासिल हुई. इस पद पर NSUI के शांतनु शेखर ने परचम लहराया, जबकि महासचिव पद पर NSUI की खुशी कुमारी ने आरजेडी के प्रत्युष राज को हराया है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Mar 01, 2026, 01:03 PM IST

Trending Photos

शांतनु शेखर-खुशी कुमारी (फाइल फोटो)
शांतनु शेखर-खुशी कुमारी (फाइल फोटो)

PUSU Chunav Result 2026: पटना यूनिवर्सिटी में हुए छात्र संघ चुनाव का परिणाम आ चुका है. यह चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए काफी अच्छा रहा. कांग्रेस पार्टी की छात्र इकाई NSUI के शांतनु शेखर ने अध्यक्ष पद पर प्रचंड जीत हासिल की है. उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी छात्र जेडीयू के प्रिंस कुमार को 1496 वोटों से पराजित किया है. 1980 के बाद से पहली बार अध्यक्ष पद पर NSUI को जीत हासिल हुई. वहीं महासचिव पद पर एनएसयूआई की खुशी कुमारी ने जीत दर्ज की. खुशी कुमारी को कुल 2164 वोट मिले हैं. दूसरी ओर संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी के अभिषेक कुमार ने जीत दर्ज की है. उन्होंने NSUI के मुनव्वर आजम को 422 वोटों से पराजित किया है.

कौन हैं शांतनु शेखर?

शांतनु मुख्य रूप से पप्पू यादव के खास समर्थक माने जाते हैं. उन्होंने अपना पिछला चुनाव साल 2019 में पप्पू यादव की 'जन अधिकार छात्र परिषद' से जीता था, लेकिन कुछ समय बाद ही उन पर अनुशासनहीनता और विश्वविद्यालय के नियमों के उल्लंघन के आरोप में उन्हें अध्यक्ष पद से सस्पेंड कर दिया था. शांतनु शेखर अक्सर हॉस्टल की बदहाली, फीस वृद्धि और छात्रों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर उग्र आंदोलन करते रहे हैं. 2026 में उन्होंने NSUI के साथ अपनी नई पारी की शुरुआत की और दोबारा अध्यक्ष बनने में सफल रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

चुनाव के दौरान उन्होंने यूनीवर्सिटी कैंपस में छात्राओं की सुरक्षा का वादा किया था. उन्होंने कहा था कि चुनाव जीतने पर मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य लड़कियों की सुरक्षा रहेगी. उन्होंने वादा किया था कि पटना यूनिवर्सिटी में आसपास से लड़कियों के आने जाने के लिए मैं अपने जेब से 1000 प्रति महीना दूंगा.

खुशी कुमारी के बारे में जानें

महासचिव पद के लिए NSUI की खुशी कुमारी और आरजेडी के प्रत्युष राज के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन अंत में खुशी कुमारी ने फतह हासिल की. इस संघर्ष में खुशी को 2164 वोट मिले, जबकि 1611 वोटों के साथ प्रत्युष राज दूसरे नंबर पर रहे. खुशी कुमारी का अब तक का करियर एक जुझारू छात्र नेता के रूप में उभरा है, जिसने कैंपस में स्थापित अन्य बड़े छात्र संगठनों को कड़ी टक्कर देकर अपनी जगह बनाई है.

खुशी कुमारी ने पूरे चुनाव के दौरान छात्राओं की सुरक्षा और सुविधाओं के मुद्दों को उठाती रही हैं. जीत के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका प्राथमिक लक्ष्य विश्वविद्यालय में शैक्षणिक माहौल को बेहतर बनाना और छात्रों की हर छोटी-बड़ी समस्या का समाधान करना है.

TAGS

PUSU Chunav 2026patna newsNSUI

Trending news

PUSU Chunav 2026
PUSU Chunav: कौन हैं शांतनु शेखर और खुशी कुमारी, जिन्होंने NSUI का लहराया परचम
Saranda forest
सारंडा के जंगलों में पुलिस-नक्सलियों में मुठभेड़, 2 जवान घायल, सर्च ऑपरेशन जारी
Bihar politics
बिहार-बंगाल को काटकर नया राज्य बनाने की तैयारी! क्या CM नीतीश इसके लिए राजी होंगे?
Ranchi India International Mega Trade Fair
रांची में 26 मार्च से लगेगा इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर, 12 देशों की भागीदारी
Arrah news
इंस्टाग्राम पर हुए विवाद में युवक को मारी गोली, अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहा आदर्श
Khesari Lal Yadav
पवन सिंह के राज्यसभा जाने की खबरों पर खेसारी की पहली प्रतिक्रिया, कही ये बात
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: आज तेजस्वी यादव को लेकर राजद ले सकती है बड़ा फैसला, बनाए जा सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष
patna news
पटना: मरीन ड्राइव पर पुलिस-अपराधी मुठभेड़, पैर में गोली लगने से कुख्यात घायल
Kaimur News
NH-19 पर रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने बस को मारी टक्कर, 3 यात्रियों की मौत... कई घायल
Patna University Student Union Election
पटना: छात्र संघ चुनाव में NSUI का जलवा, शांतनु शेखर अध्यक्ष खुशी कुमारी महासचिव