Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3098899
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'घटना के पीछे किसी मंत्री या सत्ताधारी दल के नेता का बेटा है...', नीट छात्रा मौत मामले में राबड़ी देवी ने पप्पू यादव जैसे आरोप लगाए

Patna NEET Student Death Case: नीट छात्रा मौत मामले पर सदन में आज (गुरुवार, 5 फरवरी) भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला. विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने कहा कि NEET घटना के पीछे किसी मंत्री या सत्ताधारी दल के नेता का बेटा है, जिसे बचाने की कोशिश की जा रही है. इससे पहले यह बात पप्पू यादव कह रहे थे.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 05, 2026, 02:15 PM IST

Trending Photos

नीट छात्रा मौत मामले में राबड़ी देवी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए
नीट छात्रा मौत मामले में राबड़ी देवी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए

Rabri Devi On NEET Student Death Case: पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले पर सदन में आज (गुरुवार, 5 फरवरी) भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला. सदन के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर विपक्षी सदस्यों ने जोरदार तरीके से विरोध-प्रदर्शन किया. विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन को दोपहर ढाई बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा. विधान परिषद में भी इस मामले पर काफी शोरगुल देखने कोमिला. विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने इस मामले पर सरकार को घेरते हुए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की तरह ही बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं. राबड़ी देवी ने कहा कि NEET घटना के पीछे किसी मंत्री या सत्ताधारी दल के नेता का बेटा है, जिसे बचाने की कोशिश की जा रही है. इससे पहले यह बात पप्पू यादव कह रहे थे.

राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने नीट छात्रा की मौत मामले को जोरदार तरीके से उठाया और सरकार से इसपर जवाब मांगा है. राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है, जहां रेप की घटनाएं नहीं हो रही हैं. उन्होंने कहा कि जहानाबाद की नीट छात्रा के मामले में पुलिस ने जांच की और सरकार ने लीपापोती करने के बाद जांच का जिम्मा सीबीआई को दे दिया. Gvduaxvs बिहार सरकार दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है.

ये भी पढ़ें- पटना-मधेपुरा कांड के बाद जागी सरकार: बदले गर्ल्स छात्रावास के नियम, शंभू हॉस्टल बंद!

Add Zee News as a Preferred Source

राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि इस घटना के पीछे किसी मंत्री या सत्ताधारी दल के नेता का बेटा है, जिसे बचाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि यही वजह है कि सरकार पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है. पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सीबीआई क्या जांच करेगी, वह भी तो उन्ही के हाथ में हैं. वहीं बजट को लेकर राबड़ी देवी ने कहा कि इस बजट में कुछ नहीं है. दूसरी ओर राजद पार्टी ने इस मामले पर अब सड़क पर उतरने का फैसला लिया है.

राजद आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा आए दिन इस तरह के घटना हो रहा है. शासन-प्रशासन नाम का कोई चीज नहीं है. नीट मामले में सरकार लीपापोती करने का प्रयास कर रही है. हम लोग सोचेंगे और सड़क पर उतरने का काम करेंगे. राजद के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए AIMIM विधायक मुर्शीद आलम ने कहा कि अगर आरजेडी सड़क पर आती है तो हम मुबारकबाद देते हैं, लेकिन जिस तरह विपक्ष सोया हुआ है उससे हम आहत हैं. समय पर विपक्ष को जगना चाहिए, जवाब देना चाहिए. बीजेपी विधायक रत्नेश कुशवाहा ने कहा कि लीपापोती करने वाली सरकार सीबीआई को जांच तो नहीं देती है. सीबीआई जांच करेगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा. भाई वीरेंद्र का अनर्गल प्रलाप करने का अलावा कुछ नहीं करते.

रिपोर्ट- रुपेंद्र श्रीवास्तव

TAGS

Rabri DeviPatna NEET Student Death Case

Trending news

Vande Bharat Express
वंदे भारत एक्सप्रेस के पहियों में लगी आग से निकला धुएं का गुबार, लोगों में अफरा तफरी
Jan Suraaj
बिहार चुनाव रद्द कराने के लिए SC पहुंची जन सुराज पार्टी, कल हो सकती याचिका पर सुनवाई
Darbhanga Caste Conflict
हरिनगर में शांति बहाली:जातीय हिंसा के बाद गांववालों ने की निर्दोषों को बचाने की मांग
Patna NEET Student Death Case
नीट छात्रा मामले में DGP बोले- शंभू हॉस्टल ने इन्फॉर्म नहीं किया, अब होगी कार्रवाई
Darbhanga News
दरभंगा जातीय विवादः 70 नामजद, गिरफ्तारी के डर से ब्राह्मणों ने छोड़ा गांव छोड़ा
Jharkhand news
होली पर घर आना आसान: सांसद रेल मंत्री को लिखा पत्र होली स्पेशल ट्रेनों की उठाई मांग
bihar chunav 2025
विधायकों के चुनावी खर्च का लेखा-जोखा: प्रचार वाहनों पर लुटाया सबसे ज्यादा पैसा
Nawada News
नवादा को जाम से मिलेगी मुक्ति: रेलवे क्रॉसिंग पर बनेगा रेल ओवर ब्रिज
Chatra News
पटना में 8 साल की बच्ची से रेप, चतरा से 15 साल की बच्ची रहस्यमय ढंग से लापता
Giridih news
बिना फिटनेस और इंश्योरेंस दौड़ रही थी स्कूल वैन, हादसे में 3 बच्चे घायल