'घटना के पीछे किसी मंत्री या सत्ताधारी दल के नेता का बेटा है...', नीट छात्रा मौत मामले में राबड़ी देवी ने पप्पू यादव जैसे आरोप लगाए

Rabri Devi On NEET Student Death Case: पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले पर सदन में आज (गुरुवार, 5 फरवरी) भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला. सदन के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर विपक्षी सदस्यों ने जोरदार तरीके से विरोध-प्रदर्शन किया. विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन को दोपहर ढाई बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा. विधान परिषद में भी इस मामले पर काफी शोरगुल देखने कोमिला. विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने इस मामले पर सरकार को घेरते हुए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की तरह ही बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं. राबड़ी देवी ने कहा कि NEET घटना के पीछे किसी मंत्री या सत्ताधारी दल के नेता का बेटा है, जिसे बचाने की कोशिश की जा रही है. इससे पहले यह बात पप्पू यादव कह रहे थे.

राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने नीट छात्रा की मौत मामले को जोरदार तरीके से उठाया और सरकार से इसपर जवाब मांगा है. राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है, जहां रेप की घटनाएं नहीं हो रही हैं. उन्होंने कहा कि जहानाबाद की नीट छात्रा के मामले में पुलिस ने जांच की और सरकार ने लीपापोती करने के बाद जांच का जिम्मा सीबीआई को दे दिया. Gvduaxvs बिहार सरकार दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है.

राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि इस घटना के पीछे किसी मंत्री या सत्ताधारी दल के नेता का बेटा है, जिसे बचाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि यही वजह है कि सरकार पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है. पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सीबीआई क्या जांच करेगी, वह भी तो उन्ही के हाथ में हैं. वहीं बजट को लेकर राबड़ी देवी ने कहा कि इस बजट में कुछ नहीं है. दूसरी ओर राजद पार्टी ने इस मामले पर अब सड़क पर उतरने का फैसला लिया है.

राजद आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा आए दिन इस तरह के घटना हो रहा है. शासन-प्रशासन नाम का कोई चीज नहीं है. नीट मामले में सरकार लीपापोती करने का प्रयास कर रही है. हम लोग सोचेंगे और सड़क पर उतरने का काम करेंगे. राजद के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए AIMIM विधायक मुर्शीद आलम ने कहा कि अगर आरजेडी सड़क पर आती है तो हम मुबारकबाद देते हैं, लेकिन जिस तरह विपक्ष सोया हुआ है उससे हम आहत हैं. समय पर विपक्ष को जगना चाहिए, जवाब देना चाहिए. बीजेपी विधायक रत्नेश कुशवाहा ने कहा कि लीपापोती करने वाली सरकार सीबीआई को जांच तो नहीं देती है. सीबीआई जांच करेगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा. भाई वीरेंद्र का अनर्गल प्रलाप करने का अलावा कुछ नहीं करते.

रिपोर्ट- रुपेंद्र श्रीवास्तव