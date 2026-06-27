'बाद में न लगे कोई आरोप...' राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने से पहले मांगी विभाग से सामानों की लिस्ट

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पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सहायक ने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास का चार्ज रजिस्टर और विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए सभी सरकारी सामानों की सूची उपलब्ध कराने की मांग की है. पत्र में कहा गया है कि आवास खाली करते समय सरकारी सामानों का सही मिलान हो सके और किसी तरह का विवाद या भ्रम की स्थिति न बने. इसलिए विभाग पहले चार्ज रजिस्टर और सामानों की पूरी सूची उपलब्ध कराए.
बाद में कोई आरोप न लगे, इसलिए उठाया कदम
सूत्रों के अनुसार, राबड़ी देवी की ओर से यह मांग इसलिए की गई है ताकि भविष्य में विभाग की ओर से यह आरोप न लगाया जा सके कि सरकारी सामान साथ ले जाया गया है. इसी वजह से पहले सभी सामानों की सूची मांगी गई है.
नए आवास पर काम पूरा होने की सूचना भी नहीं
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि 39, हार्डिंग रोड स्थित नए सरकारी आवास में चल रहे कार्य के पूरा होने की आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं मिली है. इसके बावजूद विभाग को बताया गया है कि 10 सर्कुलर रोड का सरकारी आवास जल्द खाली कर दिया जाएगा.
29 जून तक खाली होना है आवास
गौरतलब है कि 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास 29 जून तक खाली किया जाना है. इसी वजह से शिफ्टिंग की प्रक्रिया तेज हो गई है. शुक्रवार को आवास के बाहर और अंदर लगे CCTV कैमरे हटा दिए गए. वहीं, ऑटो से लगातार कार्टन अंदर ले जाए जा रहे हैं और सामान पैक करने का काम जारी है.
39 हार्डिंग रोड पर तेजी से चल रहा काम
उधर, लालू परिवार को आवंटित 39, हार्डिंग रोड स्थित नए सरकारी आवास में काम तेजी से कराया जा रहा है. हालांकि, परिवार कब नए आवास में शिफ्ट होगा, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.
बता दें कि वही राबड़ी आवास को खाली करने का प्रक्रिया तेज कर दिया गया है. राबड़ी आवास में बने गौशाला को तोड़ दिया गया है. सामानों को कौटिल्य नगर स्थित निजी आवास में शिफ्ट किया जा रहा है. वहीं, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रोज की तरह राबड़ी आवाज से निकलकर मरीन ड्राइव घूमने के लिए निकले.
रिपोर्ट: प्रिंस कुशवाहा