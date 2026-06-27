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'बाद में न लगे कोई आरोप...' राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने से पहले मांगी विभाग से सामानों की लिस्ट

Patna News: 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास 29 जून तक खाली किया जाना है. इसी वजह से शिफ्टिंग की प्रक्रिया तेज हो गई है. शुक्रवार को आवास के बाहर और अंदर लगे CCTV कैमरे हटा दिए गए.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 27, 2026, 08:58 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 08:58 PM IST
'बाद में न लगे कोई आरोप...' राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने से पहले मांगी विभाग से सामानों की लिस्ट
Image Credit: (Z News) राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने से पहले मांगी विभाग से सामानों की लिस्टSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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