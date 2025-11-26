बिहार की राजनीति का तमिलनाडुकरण: राबड़ी देवी का केवल आवास नहीं बदला जा रहा, राजद को उसकी औकात बताई जा रही

10 सर्कुलर रोड... बिहार की सियासत का नया अखाड़ा बनने जा रहा है. सरकार की ओर से राबड़ी देवी को यह भवन खाली करने का नोटिस भेजा गया है और उन्हें 39, हार्डिंग रोड वाला बंगला अलॉट किया गया है. सरकार का कहना है कि यह बंगला अब किसी वरिष्ठ मंत्री या फिर विधानसभा अध्यक्ष को अलॉट किया जा सकता है. इसलिए राबड़ी देवी के लिए नया बंगला अलॉट किया गया है. दूसरी ओर, राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद को यह नागवार गुजरा है कि जहां से उसकी अब तक की सियासत की दशा और दिशा तय होती थी, वो जगह अब उनकी नहीं होगी. राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने ऐलान किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली नहीं करने वाली हैं.

मंगनी लाल मंडल ने बुधवार को कहा, कुछ भी करना पड़े लेकिन बंगला खाली नहीं होगा. उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के प्रति द्वेष और राजनीतिक विद्वेष के कारण यह कार्रवाई की जा रही है. यह पूरी तरह राजनीतिक कारणों से प्रेरित कदम है. केवल तर्क गढ़े जा रहे हैं, प्रशासनिक मजबूरी का कोई आधार नहीं है. जाहिर है अब इस मुद्दे पर सरकार और राष्ट्रीय जनता दल आमने सामने होंगे. कोई आश्चर्य नहीं कि यह मामला अदालत तक जा सकता है और वहीं से तय होगा कि राबड़ी देवी बंगला खाली करेंगी या नहीं.

खैर, ये तो हो गई सरकार और राजद के बीच की चौधराहट की बात और सरकार बनने के चौथे पांचवे दिन ही यह सामने आया है. जाहिर है टकराव के कई ऐसे पन्ने खुलने वाले हैं, जिससे यह टकराव और सतह पर आए. दरअसल, नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स सभी को साथ लेकर चलने की रही है. वो विरोधियों से भी कभी दुराव नहीं रखते. 2005 में भी नीतीश कुमार ने 1, अणे मार्ग को राबड़ी देवी की ओर से खाली किए जाने का इंतहा तक इंतजार किया था. राजद की ओर से राबड़ी आवास खाली करने में तब भी आनाकानी की जा रही थी.

नीतीश कुमार ने तो 2010 के विधानसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव में राजद की स्थिति एकदम से खराब हो गई थी और कई राजनीतिक जानकार उसके अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे. इस बीच 2015 के विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल को आक्सीजन देने का काम करते हुए महागठबंधन बनाया. लालू प्रसाद यादव की पार्टी को जैसे ही नीतीश कुमार का साथ मिला, वो जनता दल यूनाइटेड से भी बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई थी. नीतीश कुमार ने ही लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों को पॉलिटिक्स में लांच किया था, लेकिन अब नीतीश कुमार की ही सरकार में राबड़ी देवी को आवास खाली करने का नोटिस भी मिल गया है.

सवाल उठता है कि तब के नीतीश कुमार और अब के नीतीश कुमार की सरकार में ऐसा क्या बदल गया है. देखा जाए तो बहुत कुछ बदल गया है. नीतीश कुमार ने जब 10वीं बार भाजपा और एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाई है, तब भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में पहुंची हुई है. बिहार की राजनीति को बारीकी से समझने वालों को पता है कि भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल आमने सामने की हैसियत में हैं और नीतीश कुमार दोनों दलों को बैलेंस करते हैं. हालांकि इस बार नीतीश कुमार इस ​हालत में नहीं हैं कि वे राजद को भी बैलेंस कर पाएं.

उधर, भाजपा के शक्तिशाली होने के बाद गृह मंत्रालय भी सम्राट चौधरी को मिल गया है और दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल के केवल 25 विधायक जीत पाए हैं. सहयोगी दलों के विधायकों को मिलाकर सदन में संख्या केवल 35 तक पहुंच रही है. भारतीय जनता पार्टी के पास मौका है तो वह कमजोर को और कमजोर करना चाहती है, ताकि निकट भविष्य में उसे राजद से बड़ी चुनौती का सामना न करना पड़े. इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल से भाजपा की चिर प्रतिद्वंद्विता जगजाहिर है. आखिर, भाजपा के तत्कालीन सर्वोच्च नेताओं में से एक लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करने के बाद ही तो लालू प्रसाद यादव की सियासत को चार चांद लगे थे. भाजपा यह कैसे भूल सकती है. तब लालू प्रसाद यादव ने कानून व्यवस्था का नाम लिया था और आज भाजपा नियम कानूनों का सहारा ले रही है. बीच के सालों में यह सब इसलिए नहीं हुआ था कि नीतीश कुमार केंद्रित सत्ता चल रही थी.

शुरुआत ऐसी है तो फिर इसका अंत कैसा होगा? जैसा कि हम महसूस कर पा रहे हैं, बिहार की राजनीति का अब तमिलनाडुकरण होने जा रहा है या फिर निकट भविष्य में ऐसा हो सकता है. जयललिता और करुणानिधि के जमाने अगर आपको याद हों तो आपने देखा होगा कि सत्ता बदलते ही किसी न किसी को पुलिस पकड़कर ले जाती थी और कैसे ले जाती थी, यह भी आपने देखा होगा. घर में घुसकर पुलिस बल प्रयोग करती थी और घसीटकर ले जाती थी. दरअसल, पिछले कुछ समय से बिहार में मर्यादाओं का बेहुदपने से उल्लंघन हुआ है. पीएम मोदी की मां को गाली दी गई, नीतीश कुमार के बारे में तमाम अपशब्द कहे गए, उनके स्वास्थ्य का मजाक उड़ाया गया और विपक्ष के एक बड़े तबके ने इसका खुलकर साथ दिया था. उसके बाद बिहार की राजनीति में शुचिता की संभावनाएं क्षीण होती दिखाई दीं. आगे और भी बहुत कुछ होना है... इंतजार कीजिए और उसका मजा लीजिए. बाकी हम कर भी क्या सकते हैं.