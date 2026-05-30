पटना में बंगले की लड़ाई लड़ रहीं राबड़ी देवी, उधर वृंदावन में 'कृष्ण' बन बांसुरी बजा रहे बड़े बेटे तेजप्रताप!

भवन निर्माण विभाग ने 10 सर्कुलर रोड स्थित पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को आवास खाली करने का नोटिस जारी किया है. इसके बाद से ही बिहार की राजनीति में सियासी उबाल देखने को मिल रहा है. दिल्ली से पटना लौटीं रबड़ी देवी ने ये तक कह दिया कि हम बंगला खाली नहीं करेंगे, सम्राट चौधरी चाहें फोर्स बुला लें. बस फिर क्या था, एसडीपीओ (SDPO) अनु कुमारी भारी पुलिस बल के साथ राबड़ी आवास पहुंचीं और नोटिस का हवाला देते हुए उनसे बंगला खाली करने का आग्रह किया.

वृंदावन में बांसुरी बजा रहे तेज प्रताप यादव

एक तरफ तो राबड़ी देवी पटना में सरकारी बंगले को लेकर लड़ाई लड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेजप्रताप यादव वृंदावन में बांसुरी बजाकर भक्ति के रस में डूबे नजर आ रहे हैं. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे पवित्र नगरी वृंदावन में भगवान कृष्ण के रूप में नजर आ रहे हैं. वायरल हो रहे वीडियो में सिर पर मोरपंख, हाथों में बांसुरी और चारों तरफ 'गोपियों' (श्रद्धालुओं) से घिरे तेजप्रताप पूरी तरह कृष्ण भक्ति के रंग में रंगे हैं. वे यमुना किनारे मंत्रमुग्ध होकर बांसुरी बजाते नजर आ रहा है.

तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर किया है. उन्होंने इसके कैप्शन में लिखा, 'वृंदावन के पावन धाम में स्थित वंशीवट वह दिव्य स्थान माना जाता है जहां भगवान श्रीकृष्ण अपनी मधुर बांसुरी बजाते थे. बांसुरी की मोहक धुन सुनकर गोपियां और भक्त उनकी ओर खिंचे चले आते थे. मान्यता है कि यहीं से भगवान श्रीकृष्ण ने प्रेम, भक्ति और दिव्य आनंद का संदेश दिया. आज भी वंशीवट श्रद्धालुओं के लिए आस्था, प्रेम और कृष्ण-भक्ति का पवित्र प्रतीक है.'

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वृंदावन के पावन धाम में स्थित वंशीवट वह दिव्य स्थान माना जाता है जहाँ भगवान श्रीकृष्ण अपनी मधुर बांसुरी बजाते थे। बांसुरी की मोहक धुन सुनकर गोपियाँ और भक्त उनकी ओर खिंचे चले आते थे। मान्यता है कि यहीं से भगवान श्रीकृष्ण ने प्रेम, भक्ति और दिव्य आनंद का संदेश दिया। आज भी वंशीवट… pic.twitter.com/DJ8TGwt6fP — Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) May 30, 2026

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लालू परिवार के इन दो अलग-अलग घटनाक्रमों ने लोगों को चर्चा का एक नया विषय दे दिया है. लोगों का कहना है कि जहां परिवार पटना में जंग लड़ रहा है, वहीं तेजप्रताप का इस तरह सब कुछ छोड़कर वृंदावन में रम जाना उनके बेबाक अंदाज को दर्शाता है. बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब तेजप्रताप का यह रूप सामने आया है. वे अक्सर खुद को कृष्ण का रूप और अपने छोटे भाई तेजस्वी को अर्जुन बताते रहे हैं. ऐसे में अब देखना ये होगा कि तेजप्रताप की यह बांसुरी बिहार की राजनीति में क्या धुन बिखेरती है.