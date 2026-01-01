Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3060103
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Rabri Devi Birthday Special: 'धन्नासेठ' की बेटी थीं राबड़ी देवी! फिर 'गरीब' लालू यादव से कैसे हुई थी शादी? दिलचस्प है दोनों की लव स्टोरी

Rabri Devi Lalu Yadav Marriage: लालू यादव और राबड़ी देवी के बीच का प्यार जगजाहिर है. कई ऐसे मौके पर देखा जाता है जब लालू राबड़ी को लाल गुलाब देते हुए दिखाई देते हैं. बता दें कि राबड़ी देवी काफी धनाढ्य परिवार से आती हैं, जबकि लालू प्रसाद यादव काफी गरीब परिवार में जन्मे थे. इसके बावजूद राबड़ी से लालू से शादी की थी.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Jan 01, 2026, 07:08 AM IST

Trending Photos

लालू यादव-राबड़ी देवी (फाइल फोटो)
लालू यादव-राबड़ी देवी (फाइल फोटो)

Rabri Devi Lalu Yadav Love Story: राजद अध्यक्ष लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आज (01 जनवरी) अपना 67वां जन्मदिन सेलीब्रेट कर रही हैं. राबड़ी देवी आज बिहार की सियासत में किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं और यह सबकुछ उन्हें अपने पति लालू यादव के जरिए मिला है. लालू यादव जब चारा घोटाले में फंसे और जेल जाने की नौबत आई तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बना दिया था. इसी के साथ राबड़ी देवी बिहार की पहली सीएम बनीं. विरोधी इसे भले ही लालू यादव का स्वार्थ बताते हों लेकिन इस घटना से एक बात जाहिर है कि लालू यादव को राबड़ी देवी पर काफी ज्यादा भरोसा है. राबड़ी देवी के जन्मदिन विशेष पर हम आपको लालू-राबड़ी की प्रेम कहानी और उसकी शादी कैसे हुई, इसकी जानकारी देने जा रहे हैं.

सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सिंह की किताब 'कितना राज कितना काज' के अनुसार, राबड़ी देवी काफी धनाढ्य और प्रभावशाली परिवार से आती हैं. उनके पिता शिव प्रसाद चौधरी करीब 500 गाय और भैंसों के मालिक और सरकारी ठेकेदार थे. गोपालगंज जिले के सेलार कला गांव और आसपास के इलाके में उनकी बराबरी का कोई दूसरा परिवार नहीं था. किताब के अनुसार, शिव प्रसाद चौधरी का दो तल्ले का मकान किसी हवेली से कम नहीं था. उनकी अमीरी को इस बात से समझ सकते हैं कि घर के बाहर लगे दरवाजे पर सोने की परतें चढ़ी थीं. वहीं दूसरी ओर लालू यादव एक साधारण से परिवार में जन्मे थे और आर्थिक स्थिति काफी दयनीय थी. लालू के पिताजी एक झोपड़ी में रहते थे. 

किताब के मुताबिक, राबड़ी देवी जब महज 15 साल की थीं, तभी उनके पिता ने उनके लिए सुयोग्य वर की तलाश शुरू कर दी थी. चौधरी साहब की बेटी भले ही सिर्फ 5वीं पास हो, लेकिन उन्हें दामाद पढ़ा-लिखा और होनहार चाहिए था. तब लालू यादव छात्र राजनीति में उतर चुके थे और बड़ी तेजी से अपनी पहचान बना रहे थे. चौधरी साहब के एक करीबी ने राबड़ी के लिए लालू यादव का प्रस्ताव रखा. पटना में ही चौधरी साहब ने लालू यादव से मुलाकात की और उनकी बातों से काफी प्रभावित हो गए. उन्होंने उसी वक्त ठान लिया कि इस लड़के को ही अपना दामाद बनाएंगे. चौधरी साहब के फैसले से परिवार के लोग काफी नाराज हुए. परिवार के विरोध के बावजूद चौधरी साहब पीछे नहीं हटे और उन्होंने विवाह की तारीख तय कर दी. 

Add Zee News as a Preferred Source

पटना छात्र संघ चुनाव से ठीक पहले लालू यादव की शादी की डेट फाइनल हुई और यह संयोग ही था कि शादी से पहले ही वे छात्र संघ के अध्यक्ष बन गए थे. कहते हैं कि लालू यादव के पास बारात ले जाने का भी पैसा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने दोस्त रंजन यादव की मदद ली. लालू यादव का रुतबा जमाने के लिए रंजन यादव बारात में पांच एंबेसडर कार लेकर गए. इन्हीं में से एक कार में लालू यादव भी सवार थे. सेलार कला गांव में इस बारात की खूब चर्चा हुई, क्योंकि उस जमाने में शादियों में कार का होना बड़ी बात मानी जाती थी. आपको यह जानकर ताज्‍जुब हो सकता है कि शादी से पहले लालू ने राबड़ी को देखा तक नहीं था. हालांकि, उन्‍होंने अपने एक साथी को राबड़ी के गांव भेजकर उनके बारे में पता जरूर लगाया था. 01 जून 1973 को लालू यादव और राबड़ी देवी की धूमधाम से शादी हुई. कहते हैं कि शिव प्रसाद यादव ने अपनी बेटी राबड़ी देवी को दहेज में 5 बीघा जमीन और 5 गाय दी थी.

TAGS

Rabri Devi BirthdayLalu YadavRJD

Trending news

Rabri Devi Birthday
'धन्नासेठ' की बेटी थीं राबड़ी देवी! फिर 'गरीब' लालू यादव से कैसे हुई थी शादी?
Bihar News
बिहार के 26 IPS अधिकारियों को मिला नए साल का तोहफा, कुंदन कृष्णन का भी हुआ प्रमोशन
CM nitish kumar
31 दिसंबर, 2025 की शाम CM नीतीश कुमार ने सभी को चौंकाया, खुद सार्वजनिक कर दी संपत्ति
Jamui News
खून से लथपथ तड़पते रहे चार दोस्त, साथ में कार में सवार चार अन्य साथी छोड़ हुए फरार
Begusarai News
गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया बेगूसराय, घर में ही मारा गया नक्सली दयानंद मालाकार
Madhepura news
मधेपुरा को नए साल पर विकास की नई सौगात! बदलने वाली है जिले की किस्मत
Nityanand Rai Birthday
जमीनी संघर्ष से सत्ता के शिखर तक ऐसा रहा नित्यानंद राय सियासी सफर, जानिए सबकुछ
Jharkhand news
झारखंड सरकार ने साल के आखिरी दिन 14 IAS अधिकारियों का किया ट्रांसफर
Anand Kumar
Happy Birthday Anand Kumar: सरकारी स्कूल से Super 30 तक आनंद कुमार का ऐसा रहा सफर
Agniveer Recruitment
तैयार हो जाइए! कटिहार में इस डेट से शुरू हो रही अग्निवीर भर्ती रैली