Rabri Devi Birthday Special: 'धन्नासेठ' की बेटी थीं राबड़ी देवी! फिर 'गरीब' लालू यादव से कैसे हुई थी शादी? दिलचस्प है दोनों की लव स्टोरी

Rabri Devi Lalu Yadav Love Story: राजद अध्यक्ष लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आज (01 जनवरी) अपना 67वां जन्मदिन सेलीब्रेट कर रही हैं. राबड़ी देवी आज बिहार की सियासत में किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं और यह सबकुछ उन्हें अपने पति लालू यादव के जरिए मिला है. लालू यादव जब चारा घोटाले में फंसे और जेल जाने की नौबत आई तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बना दिया था. इसी के साथ राबड़ी देवी बिहार की पहली सीएम बनीं. विरोधी इसे भले ही लालू यादव का स्वार्थ बताते हों लेकिन इस घटना से एक बात जाहिर है कि लालू यादव को राबड़ी देवी पर काफी ज्यादा भरोसा है. राबड़ी देवी के जन्मदिन विशेष पर हम आपको लालू-राबड़ी की प्रेम कहानी और उसकी शादी कैसे हुई, इसकी जानकारी देने जा रहे हैं.

सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सिंह की किताब 'कितना राज कितना काज' के अनुसार, राबड़ी देवी काफी धनाढ्य और प्रभावशाली परिवार से आती हैं. उनके पिता शिव प्रसाद चौधरी करीब 500 गाय और भैंसों के मालिक और सरकारी ठेकेदार थे. गोपालगंज जिले के सेलार कला गांव और आसपास के इलाके में उनकी बराबरी का कोई दूसरा परिवार नहीं था. किताब के अनुसार, शिव प्रसाद चौधरी का दो तल्ले का मकान किसी हवेली से कम नहीं था. उनकी अमीरी को इस बात से समझ सकते हैं कि घर के बाहर लगे दरवाजे पर सोने की परतें चढ़ी थीं. वहीं दूसरी ओर लालू यादव एक साधारण से परिवार में जन्मे थे और आर्थिक स्थिति काफी दयनीय थी. लालू के पिताजी एक झोपड़ी में रहते थे.

किताब के मुताबिक, राबड़ी देवी जब महज 15 साल की थीं, तभी उनके पिता ने उनके लिए सुयोग्य वर की तलाश शुरू कर दी थी. चौधरी साहब की बेटी भले ही सिर्फ 5वीं पास हो, लेकिन उन्हें दामाद पढ़ा-लिखा और होनहार चाहिए था. तब लालू यादव छात्र राजनीति में उतर चुके थे और बड़ी तेजी से अपनी पहचान बना रहे थे. चौधरी साहब के एक करीबी ने राबड़ी के लिए लालू यादव का प्रस्ताव रखा. पटना में ही चौधरी साहब ने लालू यादव से मुलाकात की और उनकी बातों से काफी प्रभावित हो गए. उन्होंने उसी वक्त ठान लिया कि इस लड़के को ही अपना दामाद बनाएंगे. चौधरी साहब के फैसले से परिवार के लोग काफी नाराज हुए. परिवार के विरोध के बावजूद चौधरी साहब पीछे नहीं हटे और उन्होंने विवाह की तारीख तय कर दी.

पटना छात्र संघ चुनाव से ठीक पहले लालू यादव की शादी की डेट फाइनल हुई और यह संयोग ही था कि शादी से पहले ही वे छात्र संघ के अध्यक्ष बन गए थे. कहते हैं कि लालू यादव के पास बारात ले जाने का भी पैसा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने दोस्त रंजन यादव की मदद ली. लालू यादव का रुतबा जमाने के लिए रंजन यादव बारात में पांच एंबेसडर कार लेकर गए. इन्हीं में से एक कार में लालू यादव भी सवार थे. सेलार कला गांव में इस बारात की खूब चर्चा हुई, क्योंकि उस जमाने में शादियों में कार का होना बड़ी बात मानी जाती थी. आपको यह जानकर ताज्‍जुब हो सकता है कि शादी से पहले लालू ने राबड़ी को देखा तक नहीं था. हालांकि, उन्‍होंने अपने एक साथी को राबड़ी के गांव भेजकर उनके बारे में पता जरूर लगाया था. 01 जून 1973 को लालू यादव और राबड़ी देवी की धूमधाम से शादी हुई. कहते हैं कि शिव प्रसाद यादव ने अपनी बेटी राबड़ी देवी को दहेज में 5 बीघा जमीन और 5 गाय दी थी.