मुख्यमंत्री, वरिष्ठ मंत्री और मंत्रियों के अलावा विधायकों को आवास देने के क्या हैं नियम, कैसे अलॉट होता है बंगला?

Bihar Govt Bungalows: राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने का आदेश मिला है, जिसके बाद से सियासी पारा चढ़ा हुआ है. लोग अब सरकारी बंगला कैसे अलॉट होता है, इसके नियमों को इंटरनेट सर्च कर रहे हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 26, 2025, 02:38 PM IST

कैसे अलॉट होता है सरकारी बंगला?
Rabri Devi Bungalow Row: बिहार चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने प्रचंड बहुमत के साथ वापसी की, तो वहीं राजद की लालटेन का तेल निकल गया. राजद को सिर्फ 25 सीटें मिलीं, जबकि महगठबंधन के सारे दल 35 सीटों पर सिमट गए. नई सरकार में बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है. अब सरकार में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से आमने-सामने की लड़ाई के मूड में है. सरकार ने मंगलवार (26 नवंबर) को लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के सरकारी बंगले को लेकर बड़ी कार्रवाई की. पूर्व सीएम राबड़ी देवी के बंगले को बदल दिया गया तो तेज प्रताप यादव को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भेज दिया गया है. 

राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने का आदेश मिला है. साल 2005 में सत्ता जाने के बाद राबड़ी देवी को यह बंगला अलॉट हुआ था. अब उन्हें विधान परिषद के सदस्य होने के नाते अब 39, हार्डिंग रोड पर बंगला आवंटित किया गया है. राबड़ी देवी अपने पति और पूर्व सीएम लालू यादव के साथ पिछले 20 वर्षों से जिस बंगले में रह रही थीं. इससे पहले इस बंगले में राबड़ी देवी के भाई साधु यादव के पास था. इस लिहाज से लालू परिवार का इस बंगले से इमोशनल अटैचमेंट बन चुका है. बंगला बदले जाने के नियम से राबड़ी देवी इससे नाराज बताई जा रही हैं. अब सवाल यह है कि सरकारी बंगलों को लेकर क्या नियम हैं? 

बिहार में सरकार ने विधायकों के लिए दारोगा राय पथ के पास 44 एकड़ से अधिक भूभाग पर विधायक आवास का निर्माण कराया है. नवनिर्मित विधायक आवास पर निर्वाचन क्षेत्र का नाम और क्रमांक अंकित है. यानी जिस विधानसभा सीट से जीतकर जो नेता विधानसभा पहुंचेगा, उसे उस विधानसभा के नाम वाले आवास में ही रहना होगा. इससे आवास आवंटित करने की एक्सरसाइज नहीं करनी होगी और कद-पद के हिसाब से बड़े या छोटे बंगले की जद्दोजहद भी नहीं करनी होगी. हालांकि, मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री, मंत्रियों और नेता प्रतिपक्ष के बंगले, विधायकों के आवास से बड़े आवंटित किए जाते हैं. सरकार अपने हिसाब से इनके बंगले आवंटित कर सकती है.

