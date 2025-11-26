Advertisement
ऐश्वर्या राय और रोहिणी आचार्य के आंसुओं का गवाह रहा 10 सर्कुलर रोड, तेज प्रताप का घर निकाला भी यही से हुआ

Rabri Devi Bungalow Row: पूर्व सीएम और राजद अध्यक्ष लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली करने का नोटिस मिला है. उनको अब 39, हार्डिंग रोड वाला बंगला आवंटित किया गया है. बंगला खाली करते ही उनकी 20 वर्षों की यादें बिछड़ जाएंगी.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 26, 2025, 03:04 PM IST

राबड़ी आवास
Rabri Devi Bungalow Row: 10 सर्कुलर रोड, कहने को तो सरकारी बंगला है, लेकिन यहां लालू परिवार की खट्टी-मीठी यादों की बगिया लगी हुई है. सरकारी रिकॉर्ड में यह बंगला पूर्व डिप्टी सीएम राबड़ी देवी को आवंटित था, अब सरकार ने इस बंगले को खाली करने का फरमान भेज दिया है. सरकार की ओर से राबड़ी देवी को अब 39, हार्डिंग रोड वाला बंगला आवंटित किया गया है. राबड़ी देवी को वर्तमान बंगला खाली सरकारी नोटिस मिल चुका है. बंगला खाली किया जाएगा, कब तक खाली कर दिया जाएगा या नहीं किया जाएगा, अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है. अगर इस बंगले को खाली करते वक्त राबड़ी-लालू की आंखों में आंसू देखने को मिलें तो चौंकिएगा मत, क्योंकि इस बंगले से उनकी 20 वर्षों की यादें जुड़ी हैं.

यह बंगला पिछले 20 साल से राबड़ी देवी के पास है. उससे पहले यहां उनके भाई साधु यादव रहते थे. लिहाजा, लालू-राबड़ीके बच्चे इसी बंगले में खेल-कूदकर बड़े हुए है. मीसा और रोहिणी को छोड़कर लालू-राबड़ी के सभी बच्चों की शादी की शहनाई यहीं बजी. बड़ी बेटी मीसा भारती इसी घर में रहते हुए राज्यसभा और लोकसभा पहुंची हैं. सियासत में रोहिणी आचार्य के एंट्री का प्लान भी इसी बंगले के किसी कमरे में बैठकर बनाया गया है. तेजस्वी और तेज प्रताप का सियासी करियर भी इसी घर से शुरू हुआ. तेजस्वी पिता भी इसी घर में बनें. 

ये भी पढ़ें- तेजस्वी अगर कोर्ट नहीं जाते तो आज राबड़ी देवी को नहीं खाली करना पड़ता 'सरकारी' आवास

तो बहू ऐश्वर्या राय यादव और बेटी रोहिणी आचार्य के आंसू भी इस बंगले को देखने पड़े. तेज प्रताप यादव को घर निकाला भी यहीं हुआ. इस सबके बाद भी तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य ने बंगला खाली करने का विरोध किया है. दोनों सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए लिखा कि सुशासन बाबू का विकास मॉडल. करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता. घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा. सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते. लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने अभी तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

