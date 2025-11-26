Rabri Devi Bungalow Row: तेजस्वी अगर कोर्ट नहीं जाते तो आज राबड़ी देवी को नहीं खाली करना पड़ता 'सरकारी' आवास, जानें क्या है पूरा माजरा?

Rabri Devi Bungalow Row: नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार के एक फैसले ने बिहार के सियासी पारे को काफी चढ़ा दिया है. दरअसल, सरकार ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास को बदलने का फैसला लिया है. बिहार के भवन निर्माण विभाग ने मंगलवार (25 नवंबर) की शाम को राबड़ी देवी को उनका सरकारी आवास 10, सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस भेज दिया है. विभाग की ओर से अब पूर्व सीएम को 39, हार्डिंग रोड वाला बंगला आवंटित किया गया है. सरकार के इस फैसले पर लालू परिवार भड़क गया है. लालू-राबड़ी के बेटे तेज प्रताप यादव और बेटी रोहिणी आचार्य ने इस मामले को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है.

दरअसल, लालू-राबड़ी पिछले 20 साल से रह रहे हैं और इसी घर से पार्टी को चलाते रहे हैं. पार्टी नेताओं-कार्यकर्ताओं को लालू यादव का पता याद हो चुका है. इसके अलावा इतना लंबा समय इस बंगले में बिताने के कारण घर से इमोशनल अटैचमेंट भी हो गया था. हालांकि, अब लालू परिवार से यह आवास खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ऐसे में इसे लेकर सियासी हंगामा बरपा हुआ है. सियासी गलियारों में तो यह भी कहा जा रहा है कि राबड़ी देवी को छोटे बेटे तेजस्वी यादव के कारण अपना बंगला खाली करना पड़ेगा, तेजस्वी अगर साल 2017 में अपने बंगला को लेकर हाई कोर्ट नहीं जाते तो राबड़ी देवी का बंगला बच जाता.

यह किस्सा 2017 का है. दरअसल, नीतीश कुमार ने 2015 का चुनाव लालू यादव के साथ मिलकर लड़ा था और उनके नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार का गठन हुआ था. इस सरकार में लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया गया था, जबकि बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को मंत्री पद मिला था. 2017 में नीतीश कुमार ने एनडीए में वापसी कर ली और महागठबंधन सरकार गिर गई. सरकार जाते ही तेजस्वी डिप्टी सीएम भी नहीं रहे. एनडीए सरकार ने उन्हें सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भेज दिया. लेकिन तेजस्वी बंगला नहीं खाली करना चाहते थे. वे सरकारी आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गए. कोर्ट ने 2019 में फैसला सुनाते हुए न केवल तेजस्वी की याचिका खारिज की, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगला-सुविधाएं देने के नियम को भी रद्द कर दिया, जिसका असर अब राबड़ी देवी पर पड़ रहा है.